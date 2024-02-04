天后張惠妹尾牙高歌嗨翻 嫌45分鐘太短

張惠妹戴著喜氣洋洋的龍年造型毛線帽，相當俏皮。(圖／聲動娛樂提供)

台灣天后張惠妹日前在演唱會上宣布「ASMR世界巡迴演唱會」5月要啟動MAX版，走向戶外體育場館的超大型巡演；近四年沒有接尾牙活動的她，2日破天荒把2024年在台首秀給了緯創資通，員工們不用搶票就可以看到天后的神級演出，堪稱超幸福企業。

阿妹帶來媲美演唱會的規格曲目，一出場超過1萬名觀眾全部high起來，她一連演唱「跳進來」、「我最親愛的」、「好膽你就來」等經典曲目。阿妹表示，上次在台北開唱，已是兩年前的巡演台北站，這次就當演唱會來唱。因此當熱唱45分鐘結束，她大呼：「很不習慣，感覺怎麼大家正要high起來就結束了。」

尾聲演唱經典high歌「三天三夜」時，阿妹頭戴龍年的造型毛線帽，很是俏皮，這原本是經紀人陳鎮川要買給寶貝兒子戴的，天后看到覺得可愛又討喜，決定搶先戴著它亮相演出，全場high翻，安可聲不斷。

阿妹尾牙秀當天也帶著子弟兵BOXING團員一起演出，葛西瓦和艾怡良分別登台獻唱。由於是農曆過年前的最後一場演出，阿妹在後台發起紅包給工作人員，祝大家新年快樂。阿妹將返鄉與家人共度年節，而後依然是滿檔的演出行程，4月飛往倫敦開唱。