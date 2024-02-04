我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

矽谷殺妻案引話題 留意「言語侮辱」等家暴早期5跡象

天后張惠妹尾牙高歌嗨翻 嫌45分鐘太短

記者梅衍儂／綜合報導
張惠妹戴著喜氣洋洋的龍年造型毛線帽，相當俏皮。(圖／聲動娛樂提供)
張惠妹戴著喜氣洋洋的龍年造型毛線帽，相當俏皮。(圖／聲動娛樂提供)

台灣天后張惠妹日前在演唱會上宣布「ASMR世界巡迴演唱會」5月要啟動MAX版，走向戶外體育場館的超大型巡演；近四年沒有接尾牙活動的她，2日破天荒把2024年在台首秀給了緯創資通，員工們不用搶票就可以看到天后的神級演出，堪稱超幸福企業。

阿妹帶來媲美演唱會的規格曲目，一出場超過1萬名觀眾全部high起來，她一連演唱「跳進來」、「我最親愛的」、「好膽你就來」等經典曲目。阿妹表示，上次在台北開唱，已是兩年前的巡演台北站，這次就當演唱會來唱。因此當熱唱45分鐘結束，她大呼：「很不習慣，感覺怎麼大家正要high起來就結束了。」

尾聲演唱經典high歌「三天三夜」時，阿妹頭戴龍年的造型毛線帽，很是俏皮，這原本是經紀人陳鎮川要買給寶貝兒子戴的，天后看到覺得可愛又討喜，決定搶先戴著它亮相演出，全場high翻，安可聲不斷。

阿妹尾牙秀當天也帶著子弟兵BOXING團員一起演出，葛西瓦和艾怡良分別登台獻唱。由於是農曆過年前的最後一場演出，阿妹在後台發起紅包給工作人員，祝大家新年快樂。阿妹將返鄉與家人共度年節，而後依然是滿檔的演出行程，4月飛往倫敦開唱。

上一則

賈靜雯大女兒「梧桐妹」穿3環 網驚呼：不痛嗎？

下一則

馬景濤為兒子慶生 和前妻罕見同框

延伸閱讀

紅髮艾德喊「愛上高雄的樣子」 告別5.6萬台粉

紅髮艾德喊「愛上高雄的樣子」 告別5.6萬台粉
療傷天后辛曉琪揭李宗盛「害了她」 聽他名字就哽咽

療傷天后辛曉琪揭李宗盛「害了她」 聽他名字就哽咽
明州掃雪機命名大賽 天后諧音「泰勒飄」、「碧昂橇」入圍決選

明州掃雪機命名大賽 天后諧音「泰勒飄」、「碧昂橇」入圍決選
天后前夫秀現在婚姻放閃 與嫩妻及女兒「像三代同堂」

天后前夫秀現在婚姻放閃 與嫩妻及女兒「像三代同堂」

熱門新聞

塔羅牌老師艾菲爾以姓名學算出游錫堃將勝出立委院龍頭結果翻船。圖／摘自臉書

預測台立院龍頭翻船 塔羅牌老師遭酸「不會每次都矇對」

2024-02-01 18:44
王鶴棣。（取材自微博）

楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感

2024-01-26 21:33
楊紫瓊透露第一任婚姻離婚原因。（取材自微博）

楊紫瓊首談第1任婚姻：我生不出繼承人所以離婚

2024-01-30 22:39
「主角」是張藝謀首部電視劇。（取材自微博）

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

2024-01-28 03:30
沈夢辰被診斷為腰椎骨斷裂。(取材自微博)

為綜藝真人秀拚命…沈夢辰腰椎骨斷裂 恐成十級傷殘

2024-01-27 20:31
鄭愷親自到「繁花」拍攝地點打卡。(取材自微博)

「繁花」男星嘆「因為一件事」年味漸消失…網友聽了淚目

2024-01-30 06:00

超人氣

更多 >
矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕
公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合
美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光
為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說
研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%