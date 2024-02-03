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隔空對唱張國榮 辛曉琪哽咽憶往事

記者梅衍儂／台北報導
辛曉琪（左二）「領悟」唱了30年，換了種唱法有不同味道。（記者李政龍／攝影）
辛曉琪（左二）「領悟」唱了30年，換了種唱法有不同味道。（記者李政龍／攝影）

今年是「領悟」一曲問世的30周年，最近忙新歌「愛 轉身」的歌手辛曉琪，在台北Legacy一口氣舉行三場演唱會，她為歌迷療傷，也治癒自己，表示領悟過後就豁達了，演唱會時她一度講錯人名、唱錯歌詞，羞得笑彎了腰。

梅艷芳主演的「新仙鶴神針」中吹奏的那首「傲」，到張國榮邀請她合唱的「眉來眼去」，辛曉琪帶領歌迷重溫電影「金枝玉葉」的欲和情。她在18年前的「承諾」演唱會上，和張國榮隔著大螢幕合唱泣不成聲，辛曉琪則是用滾石授權的音檔和他再度合唱，間奏中她一句不經意的「今天哥哥也來啦」，看似輕描淡寫，實則情緒高漲，一曲唱畢，她哽咽說：「這首歌錄完音後我從來沒唱過，讓我平復一下情緒。」

情緒回穩後，「療傷天后」又化身公主寶嘉康蒂，唱著迪士尼電影主題曲「風之彩」回味當年與天王劉德華合作配音；當然，也少不了第一代「倚天屠龍記」片尾曲「倆倆相忘」，這首原本只是小昭唱給張無忌的歌，卻因為太好聽，眾多觀眾寫信到電視台，扭轉了此曲命運。

接著花系列的「太陽花」片頭曲「承認」，辛曉琪歌聲從古穿越至現代，卻不小心唱錯歌詞，她笑著對台下說：「你們看歌手出錯很高興對不對？」隨後忍不住拿李宗盛當理由，「歌詞原本潘協慶寫的，李宗盛大哥就要改，改沒關係啊，但害了我，什麼『已經』啊、『從此』啊這種無關緊要的」，引得台下一片笑聲。

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