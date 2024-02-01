陳柏霖為了「還錢」 允穿高衩裙女裝

李銘忠(左起)、蔡思韵、陳柏霖、林哲熹、蔡凡熙等群星出席電影「還錢」首映會。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣龍年賀歲動作喜劇片「還錢」近日舉辦首映會，主要演員皆出席盛會，先前陳柏霖因工作缺席活動，被其他人拱說若票房破億台幣，陳柏霖就要穿高衩連身女裝感謝粉絲，他當下得知立刻求饒說沒辦法，還拉導演王鼎霖一起穿，李銘忠義氣相挺說全部男生一起穿，讓蔡凡熙自嘲「那我們看起來會很像日本 搞笑節目」。

提到穿高衩連身衣，陳柏霖還想拱特別演出的影帝吳慷仁一起穿，不過眾人提醒吳慷仁已在「華燈初上」扮過女裝，一旁的蔡凡熙說自己因為體型較高，笑說「我看起來會很像穿成人尿布」，陳柏霖最後才大方妥協，鬆口若票房破5億台幣（約1600萬美元），願意挑戰看看。

首映會當天，林哲熹、蔡思韵與蔡凡熙皆穿厚底鞋，蔡思韵的鞋底甚至厚達10公分，林哲熹幽默笑回「因為我想站在更高更遠的視野」，而男主角陳柏霖苦笑喊無奈，「我真的都不知道」。

由於林哲熹、李銘忠都已向另一半求婚，被問是否會在春節前夕正式簽字登記，林哲熹靦腆回「之後再說吧」，李銘忠則開心大喊「每天都在登記啊，因為我們的生活早就很像結婚了」。

今年賀歲電影撞題材，包括郭富城「臨時劫案」、劉德華「莫斯科行動」也以搶劫題材為主，導演王鼎霖提到「還錢」的主題最適合春節，「過年就是要還錢，不能欠錢欠過年」，陳柏霖也補充說「先看我們電影，看完再看其他的囉」。