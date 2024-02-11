何嘉文主持婚禮超糗 把新郎錯喊成他爸爸

何嘉文分享主持婚禮時的糗事。（圖／緯來提供）

何嘉文日前上節目分享自己因為腦袋大當機，犯下連自己都受不了的蠢事。她分享有次幫好友主持婚禮，開場時順利完成新郎爸爸交代的佛教開場歡迎詞，還有滿滿5大頁的來賓唱名，就當她以為快順利完成主持工作的時候，竟然在歡迎新郎入場時，把新郎叫成新郎爸爸的名字，在朋友瘋狂打pass後她才驚覺自己犯蠢，羞愧說：「我回後台差不多就是尿褲子的狀態」。

何嘉文有次幫忙主持好朋友的婚禮，因為對她來說，主持很輕鬆，加上又是好朋友請她幫忙，所以二話不說立刻答應。沒想到因為男方的爸爸是虔誠的佛教徒，來參加的親友也都是教友，所以他特地準備了滿滿2大頁內含佛經禪意的歡迎詞，另外還提供了整整5大頁需要唱名的來賓名單，讓何嘉文頓時備感壓力。

到了婚禮當天，何嘉文一字不漏的背出歡迎詞，讓她開心地猶如拿到演講冠軍一樣，沒想到要邀請新郎出場時，她興奮唱完名後，卻發現台下掌聲稀稀落落，出場大門也遲遲沒有打開，她心想可能有狀況，趕緊重新唱名歡迎新郎進場，但大門依舊沒有打開，這下何嘉文緊張了，正當她要第三次邀請新郎進場前，她眼睛瞄到旁邊的人瘋狂地向她打暗號，這才發現原來自己剛剛一直把新郎叫成新郎爸爸的大名，讓她覺得好糗。