謝忻難撕小三標籤「4無」收入慘曝光：我咎由自取

謝忻不會否認過去，但會勇敢迎向未來。（本報資料照片）

台灣女主持人謝忻走出不倫戀風波，漸漸回到工作崗位，但這年來「4無」，勉強在生存線上打平活著，曾有一個活動找她，主持4個小時報價「16」，她覺得台幣16萬（約5112美元）這價碼還可以，沒想到是1萬6千元（約511美元），就算如此低酬，需要收入的她仍考慮許久。所幸，失去4年的跨年晚會找上她，在台灣最南端的屏東重拾主持棒。

謝忻的「4無」，是指沒節目、沒經紀人、沒業配，和年底到了沒半場尾牙秀。不過她學會自立自強，幾天前還開車去台中和廠商合作，「過去業配是我很大收入，接一個差不多10萬，但現在市場上都改成開團購了，必須很努力幫廠商賣貨，最後拿10多趴分潤，沒辦法，這個世代有太多KOL要競爭」。

緋聞 事件爆發前，她受公司的保護，曾經業配、節目接不完，她身在其中卻不懂珍惜，「當時公司一天排我3、4個通告，我還想為什麼要這麼辛苦，而拍業配時穿美美的拿產品錢就進來了，現在我自己在家裡弄背板、裝燈，完妝後用手機自拍，如今，我只想糊口過日子」，她之前買的房子每月要繳6萬5的房貸，每次繳完，剩下的錢只夠剛好過生活。

這次終於接到跨年主持，謝忻百感交集，坦言從習慣於舞台到失去舞台，有因有果一切咎由自取，她不怪別人，「主辦單位來找，我發現從主持搭檔余斯達到所有演出藝人，全是老東家『百是』的人，一問之下，才知道前老闆默默跟對方建議我，在這個點，我差點熱淚盈眶，回想上一次主持跨年是2019年，我跟Ken哥在台中，那一年，我穿著銀白色的流蘇禮服，整個人閃閃發光，這一晃，就整整4年」。

這些年，她努力跑步、參加馬拉松 賽事，慢慢找回自己的人生節奏，外人感覺她某種程度在自虐，但她卻覺得開心，「跑步的時候我每分每秒都在跟意志力抵抗，跟肌肉痠痛抵抗、跟疲勞抵抗，想想，人生也不是如此嗎？時而順遂、時而崎嶇不平，反正都跌到谷底了，一步一步往上爬，此時更覺彌足珍貴，我會用跑馬拉松的精神放在往後的日子，42K都跑完了，還有什麼是困難的」。