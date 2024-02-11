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3台劇高分「登陸」 豆瓣10大華語劇上榜

記者陳慧貞／綜合報導
李銘順在「八尺門的辯護人」演出精采。（圖／Hami Video提供）
李銘順在「八尺門的辯護人」演出精采。（圖／Hami Video提供）

2023年華語劇集百花齊放，台劇質感愈來愈精進，總能引發熱烈討論，中國知名網站豆瓣日前公布「2023評分最高10大華語劇集」，有3台劇「不良執念清除師」、「有生之年」、「八尺門的辯護人」上榜，情節包括奇幻喜劇、家庭療癒、探討死刑議題等，豐富多元的題材不僅深受觀眾喜愛，男主角曾敬驊、吳慷仁、李銘順精湛演技碾壓其他戲劇各路人馬，儼然已是2024年台灣金鐘視帝熱門人選。

曾敬驊(左)主演「不良執念清除師」。（圖／愛奇藝iQIYI 提供）
曾敬驊(左)主演「不良執念清除師」。（圖／愛奇藝iQIYI 提供）

三部台劇「不良執念清除師」、「有生之年」、「八尺門的辯護人」分獲豆瓣評分名列第4、5、6名，無論劇情、質感、演員演技，網路討論度更勝其他劇種。

曾敬驊在「不良執念清除師」中靠超能力書法渡化怪物，卻是個有中二病的校霸，他和劇中資優生彭千祐搭檔破案，互動相當有趣，網友更是大推劇情「搞笑又溫情」、「又好哭又好笑」、「2023年遇到的最寶藏劇碼」，更有不少網友敲碗期待第二季。

吳慷仁主演「有生之年」。（圖／TVBS提供）
吳慷仁主演「有生之年」。（圖／TVBS提供）

吳慷仁主演的家庭療癒戲「有生之年」，劇中以高家一家為主，包括父母、三兄弟各自都有不為人知的故事，笑中帶淚的劇情引發不少人共鳴，尤其吳慷仁的魯蛇人設，更令網友大讚演技「絕了」，製作人林心如日前還在社群曬出豆瓣獎座，開心大呼「撒花」；李銘順主演的律政懸疑影集「八尺門的辯護人」，透過法庭攻防探討死刑議題，帶出原住民、移工的生活困境，劇情發人深省。

「牛車來去」充滿濃濃的台灣本土味。（圖／公視提供）
「牛車來去」充滿濃濃的台灣本土味。（圖／公視提供）

「牛車來去」濃濃台灣味

另外，在Hami Video和MOD年度戲劇點閱綜合排行榜中，攻占總排行榜首位的則是今年強勢入圍金鐘獎8項大獎劇「牛車來去」，一口氣拿下雙平台年度點閱冠軍，位居第二則是年度爆款影集「八尺門的辯護人」，「有生之年」亦在雙平台都入前十大排行榜。

由安心亞、蔡昌憲、米可白、楊子儀、楊烈、游安順等人主演的「牛車來去」，有著濃濃台灣本土味。描述從1943年起，台南農村的佃農、地主等各階層人們，為了養家餬口，在動亂的逆境中互相幫助，努力的生命歷程，其中更演繹出台灣女性的堅毅韌性與深情付出。特別是安心亞所飾演的農婦，努力承擔大時代下的責任和無私，令人動容。

台劇 原住民 入圍

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