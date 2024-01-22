李安要她不急演戲、多讀書 12歲金馬影后林品彤吐心聲

林品彤坦言沒想過可以打敗許多前輩奪金馬影后寶座。（圖／Bella儂儂提供）

年僅12歲的林品彤，以「小曉」在第60屆金馬獎成為史上最年輕的影后，她接受「Bella儂儂」雜誌訪問時，對於「最年輕影后」的封號，表示並沒有因此感到太大的壓力，「因為這是我非常喜歡做的事情 ，享受在其中，所以不太會有得失心，就算失敗也沒關係，我都會想去試試看，並不會想太多」。

年僅12歲的林品彤成為金馬獎史上最年輕影后。（圖／Bella儂儂提供）

獲獎後林品彤也被金馬評審團主席李安導演讚為「天才」，並特別提點她：「不要急著演戲，先好好生活、好好念書，別太快磨練演技，生活充實才是對演員最重要的養分。」林品彤對此分享：「其實我和家人原本也是這樣想，先以課業為主，真的有遇到很喜歡的劇本再去嘗試。知道自己的想法和李安導演很接近，覺得很開心。」

金馬獎上擊退四位資深前輩脫穎而出，林品彤也形容：「從來沒有想過自己會得獎，超驚訝、超開心，在走上台領獎前滿緊張的，很怕擬好的感言講不好，但開始講之後就沒那麼緊張了。」 她在感言中提到：「我想要謝謝小曉這個角色，她真的不容易，我想像小曉一樣特別的人說，繼續加油，保持善良，事情會愈來愈好的。」一席話既感人又得體，獲得全網爆讚。

7歲那年，林品彤就體會到愛上表演的感覺，參加音樂劇夏令營、舞台劇 甄選會，發現自己對表演充滿興趣，她也很喜歡劇場氛圍。也因為林品彤年幼時參與的多半都是偏兒童向的舞台劇，並沒有太難懂的內容，所以可以盡情在其中唱歌跳舞、享受表演，還打趣地說「我都在裝可愛」。

林品彤坦言沒想過可以打敗許多前輩奪金馬影后寶座。（圖／Bella儂儂提供）

提到導演阮鳳儀邀約演出「美國女孩」，林品彤回憶：「當時還沒有很多經驗，考慮滿久的，但還是很想嘗試，所以就答應了。本來覺得會滿辛苦的，後來覺得拍電影比想像中好玩，大家都很照顧我，導演也讓我很安心自在。」

後來林品彤隨即又被導演靳家驊相中，演出「小曉」女主角，她談起兩部片之間的轉變：「『美國女孩』那時候還小，戲分也多半是比較溫馨，時常有玩在一起的氛圍，到了『小曉』戲分比較重，要做的功課也比較多，更有真正扛起一個角色的感覺。」

年僅12歲的林品彤成為金馬獎史上最年輕影后。（圖／Bella儂儂提供）

而「小曉」這個角色除了有過動症狀，個性也與林品彤本人大相徑庭，在演戲時她必須做到「判若兩人」，對此她解釋：「除了看相關的書、電影更了解過動症，更重要是去了角色的心情、感受，才能很自然地去表演出來。」