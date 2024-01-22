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不滿遭抹黑獨吞貨款 陶晶瑩直播提到員工忍不住哽咽

記者林怡秀／即時報導
陶晶瑩開直播提到員工，一度忍不住哽咽。（取材自臉書）
陶晶瑩開直播提到員工，一度忍不住哽咽。（取材自臉書）

陶晶瑩、李李仁2022年自創麻辣燙品牌「辣杯杯」，風光進駐百貨公司美食街，後來又在去年8月宣布撤出，改走網路電商銷售。日前分別擔任執行長的陶晶瑩和監察人的李李仁因人事管理、經營理念歧異為由，要求大股東、吉品養生公司總經理劉吉仁退股並改選董事長，遭劉男要求給付一筆麻辣點心貨款，新北地方法院審理後，判決陶、李二人應給付當中的315萬（台幣，下同），原告劉男也已向法院聲請假執行查封辣杯杯資產獲准，對此，陶晶瑩剛開直播正面回應。

陶晶瑩表示，其實有兩個官司正在進行，對方告他們侵吞貨款315萬是民事告訴，「這315萬就是我們告他背信，如果涉及了背信，請問為什麼我們要付給你?可能民事判決比較早出來，我們告背信已經是刑事案件，這是非常嚴重的事情」，她解釋「辣杯杯」的食材由劉男進貨採買，她發現價錢高到不合理，「結果去問，不但不合理還貴得離譜，我們賺不了什麼錢，是因為我們成本太貴了，因為他們是股東，就把有機的肉拿來賣，一項一項來檢查，就發現怎麼都拿自己公司的貨來賣我們。」

她感嘆「進貨用有機米我們也吞了，但315萬的貨我們已經不信任了，源頭我們去問，沒有這麼貴啊，他們賣20塊，我們這位董事長去進貨的時候，進價42塊，進價比別人的賣價貴，因為進價不合理，所以沒有給他貨款，我們會把原始股份全部給你」，她無奈媒體相信對方的說法來抹黑她，『說要他們無償退出，不要再亂寫了，我們的說法是請拿走你們的股金退出，這官司已經快一年了，不想讓別人覺得我靠輿論來壓別人，那就走法院，法院一筆歸一筆」，至於這批貨哪裡去了呢？她出示感謝狀，表示疫情期間都已捐給醫護人員。

但提到員工，陶晶瑩忍不住哽咽：「去年10月26日有個新聞，說辣杯杯付不出薪水，陶晶瑩去救公司，因為私章在他(劉男)手上，我們拿不到薪水，我們去開會拜託他，說你延宕貨款，我先拿出錢付員工薪水，他才願意交出私章」，而她擔心劉男又有動作，提前發年終和遣散費給員工，「因為如果帳戶被凍住，我們什麼都不能做」，她無奈表示「我只是想要好好做一件事情，為什麼這麼難？碰到這樣的合作夥伴真的是驚為天人。」

疫情 電商

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