罕見吐露婚變心情 黃嘉千：官司花太多

李千娜（左二）攜手老公黃尚禾（左）出席果陀尾牙，黃嘉千（右二）摸孕肚盼好運。（圖／果陀劇場提供）

黃嘉千 與夏克立2022年終結16年異國婚，離婚官司在台灣、加拿大 兩地纏訟至今，雙方都付出相當程度的代價，黃嘉千對外除了工作，全面隔絕與媒體接觸，她日前出席果陀劇場尾牙，在曾國城大力拱捐獎金提供抽獎的情況下，意外吐露兩年來的真實心境。

果陀劇場舉辦尾牙暨「解憂雜貨店」、「冒牌天使 」及「妳和我和他的真相」三戲聯合慶功宴，現場眾星雲集，曾國城除了大方捐出現金讓辛苦的工作人員抽獎，還當起主持人一起拱郭子乾、卜學亮和屈中恆等人接力加碼。

他請黃嘉千上台同樂時，唐從聖爆料黃嘉千在台下表明自己正在打官司，曾國城一臉理解：「所以花很多錢？」黃嘉千回：「花太多錢。」表示會「盡量」表現誠意捐紅包，唐從聖幽默道：「要不要大家捐給妳多少？異國婚姻分手代價比較高。」

暫拋離婚官司紛擾，黃嘉千感染現場歡樂氣氛，還在思量將提供多少現金抽獎時，反過來拱曾國城捐台幣10萬元獎金，現場嗨翻，曾國城忍不住糗她：「妳上次被打是什麼時候？」黃嘉千也笑：「我要看一下紀錄。」一句話給人無比想像空間。

屈中恆也被拱捐錢，他苦笑要先下樓去提款機領錢，卜學亮則笑說，自己參加果陀尾牙很多年了，早就知道要事先準備好了，而曾國城和卜學亮跟屈中恆也將在今年4月再度加演三人共同合作的「ART」，而今年的演出也將是「ART」雙版本巡演累積破100場的場次，讓三人都很期待可以在劇場再相聚。