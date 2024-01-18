「孽子」演員齊聚同志酒吧 孫越最受歡迎

孫越(右)在「孽子」飾演楊教頭，當年現身同志酒吧見習時還引起轟動。(圖／國家影視聽中心提供)

邵昕、蘇明明以及孫越主演經典同志 電影「孽子」即將進行數位修復，日前舉辦記者會，導演虞戡平、演員蘇明明以及原著小說作者白先勇共同出席，虞戡平提到38年前找來邵昕、姜厚任等俊美男星演出，但到同志酒吧見習時，最受歡迎的竟然是已故資深男星孫越，「所有人都想不到，孫越叔叔怎麼會來這裡」。

孫越在「孽子」飾演帶領一群年輕男孩的「楊教頭」，雖然要首度挑戰同志角色，不過孫越一點也不介意，「他說演員就是什麼都要演，還說每個人心裡面都有男性與女性的靈魂，所以完全沒關係」，更笑說孫越的妻子當年有來片場探班，還在一旁笑說「不知道你也會這樣啊」，態度相當開放。

不過「孽子」作為首部同志電影，當年拍攝不易，更借不到原作的經典場景「新公園」拍攝，「重要的力量來自我不怕死的勇氣，還有白老師願意授權劇本、製片吳功鼎力相助」，更笑說當時在新聞局電檢時多達十餘次、更被剪11刀，不過隨著時代改變，「孽子」也已經成為一部經典。