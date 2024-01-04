王大陸認新歡 「天天都是情人節」

阮經天(左)與王大陸為電影「怒潮」造勢。（記者沈昱嘉／攝影）

阮經天和王大陸主演的「怒潮」將在台灣上映，許久沒在台公開亮相的王大陸，日前在記者會受訪時很羞澀，由於他在片中深愛著女友甚至為她復仇，問起現實中的戀情，他害羞不語，但提到下個月情人節會怎麼過？他則笑回：「天天都是情人節！」形同認愛，也讓一旁原本要替他回答的阮經天難以救場。

王大陸去年被爆分手「大馬女神」蔡卓宜，近期傳與網美沐軒交往，但對於感情問題他羞踢皮球，不過自認是戀愛腦，談起戀愛會像「大狗狗」，自比是「黃金獵犬」。而同樣是戀愛腦的張鈞甯最近也大方認愛導演柯汶利，身為好友阮經天表示看到新聞才知道，「鈞甯應該要（談戀愛）吧！這麼好的女孩一定得有人配得上她吧！」他坦言還沒收到喜帖，「她應該會請我吧？沒給我我應該會生氣！」

對於首度合作，王大陸提及剛開始見到阮經天除了覺得很帥，也很害怕，「因為感覺哥不好搞，後來發現我們都屬於真誠的人」，拍完後還成為好友，阮經天笑說：「我們是真心喜歡對方，這2年運氣也很好，因為拍戲結交不少朋友。」他也大讚王大陸，「帥得很鋒利，第一天進組進去就看到他在暴打的場面，他很專心在拍，覺得他跟我想像中的很不一樣，演員有不同於以往的嘗試很棒」。

他們在片中初次碰面就是互相嗆聲，王大陸坦言，「接演這個角色其實很緊張，得想辦法把自己的氣勢撐上去」。而他臉上的疤可以幫助進入角色，阮經天則坦言這次的長髮有別以往的嘗試，也笑說：「這是我夢想清單之一，我自己是留不出來的。」