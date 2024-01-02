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周杰倫登CNN跨年節目 新年計畫不藏了

記者林士傑／綜合報導
周杰倫接受CNN主播魯可蒂（左）訪問，表示2024年除了音樂、演唱會，還想繼續當策展人。（取材自CNN）
周杰倫接受CNN主播魯可蒂（左）訪問，表示2024年除了音樂、演唱會，還想繼續當策展人。（取材自CNN）

周杰倫（周董）登上CNN跨年特別節目「New Year's Eve Live」，展望2024年，他說「嘉年華」巡演場次正在陸續安排，「除了音樂、演唱會的部分，我想會繼續當個策展人，我覺得與藝術的結合是不能少的，藝術就像是生活的一部分一樣。」

節目主播魯可蒂（Kristie Lu Stout）稱周董是「The King of Mandopop（華語流行樂之王）」，顯見周杰倫的國際影響力之大，且對於他在歌手與藝術身分之間的轉換感到相當好奇，周杰倫表示自己同時也是MV導演，擁有很高的自主權，「我的媽媽是美術老師，所以想把以前學到的東西放進我的MV，把從小學的古典音樂和現在的流行元素放在一起，這種反差就變成了『周式風格』。」

而周董去年跟佳士得拍賣行合作策展，給新銳藝術家一個展示的舞台，他說：「剛出道是需要貴人幫助的，這些有才華的年輕人都是希望被大家看見的。」另外他稱2023年是最忙也是最豐收的一年，「拍了實境節目『周遊記』，新歌也出來了，為佳士得拍賣會策展，還有Dior的代言人，2023年真的是很多元化的一年。」

周杰倫展望2024年，他說除了音樂、演唱會，還想繼續當個策展人。（取材自微博）
周杰倫展望2024年，他說除了音樂、演唱會，還想繼續當個策展人。（取材自微博）

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