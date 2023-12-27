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李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

生子沒共識 張兆志結束6年婚 「讓愛自由」

記者林怡秀／綜合報導
張兆志(右)和許允樂因為生子計畫不同，決定放下過去承諾各奔東西。（取材自臉書）
張兆志(右)和許允樂因為生子計畫不同，決定放下過去承諾各奔東西。（取材自臉書）

台灣藝人、有「愛情軍師」稱號的張兆志無預警宣布和結婚6年的許允樂離婚，兩人在聲明中表示，因為對生子無法產生共識，所以決定放手讓彼此自由，張兆志經紀人對此也回應，不會過問藝人私生活，盼外界能多給兩人留點空間。

張兆志年輕時曾有過1年的短命婚，後來和小他12歲的許允樂再婚，兩人常在臉書曬恩愛，不料卻突然宣布離婚，讓外界十分錯愕，張兆志在臉書發文表示，和許允樂在一起的這10年來，對許允樂的愛意有增無減，但許允樂渴望生子，他對於當爸卻始終沒有動力，兩人因此產生分歧，決定放手成全對方，兩人不吵不鬧，和平結束6年婚姻。

而許允樂也發文寫下「十年來，我都期待著哪天先生會想要小孩了，十年來，先生也在等著我也許沒想要小孩了，橫在我們之間的是這個選擇，我的藍圖裡一直都是很渴望孩子的，而先生的藍圖裡是不想要有孩子的」，而她今年已經37歲，面臨生育年齡的極限，與其兩人硬著頭皮為對方妥協，換來往後無止盡的怨懟，不如現在就好聚好散，她坦言曾經有長達半年的時間，一想到就會哭成水龍頭，但先生告訴她，給對方做選擇的自由才是愛，於是談了大半年後簽下離婚協議，「協議內容是：沒有協議，房子一人一半，貓也是一人一隻」，和平結束關係。

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