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王少偉合體許藍方 「單身最幸福」

記者李姿瑩／綜合報導
合照時，許藍方（右）還特意和王少偉保持距離。（圖：年代提供）
合照時，許藍方（右）還特意和王少偉保持距離。（圖：年代提供）

台灣男星王少偉和許藍方的緋聞讓外界霧裡看花，他們沒在避諱，22日一起錄「百變智多星」，但主題竟是「單身男女聯誼會」。面對記者關心感情進展，許藍方表示單身的日子很棒，王少偉則著重當下相處快樂就好，強調「若真有進一步關係，一定會跟大家分享，但現在就沒到那層關係」。

王少偉坦言緋聞傳了兩年多，確實有點煩，「八竿子沒有到那層關係，被弄成這樣有點怪。」他無奈抗議：「接送就是認愛了嗎？傻瓜才會找一個對象交往，你看現在圈內多少人離婚？何必呢？有時當朋友反而比較自在長久。」

他們不約而同認為「單身才是最幸福的」，錄影時卻遭梁赫群反問「那最近的接送照片是？」王少偉機智回應：「就是單身才能當司機，每天都可以換不同人載。」他說自己本來就喜歡開車，好朋友順路搭便車沒什麼。

未來是否有機會突破現況？王少偉說：「除非她回地球，我去外星球吧！」暗指兩人頻率依然搭不上線。王少偉還抱怨許藍方方向感不好，每次約碰面許藍方永遠會跑錯地點，讓他無奈至極。許藍方尷尬承認，「確實常讓身邊的朋友們生氣」。

對於跨年是否會相約倒數？王少偉和許藍方異口同聲表示「有工作安排」，也沒有慶祝跨年的習慣。最後王少偉向媒體喊話別再緊盯他們不放，「占用媒體資源，我又不是周杰倫！」

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