控音樂人小蟲違約 周思潔求償千萬

小蟲是知名音樂製作人。(本報資料照片)

資深藝人周思潔三年前重返樂壇，請音樂人小蟲（陳煥昌）製作新專輯「傻傻的花」，然而雙方合作不愉快，她日前赴台北地院提告，向小蟲求償1000萬元台幣違約金，並開記者會哽咽飆罵：「他讓我看到人性極醜陋的一面！」

周思潔控訴小蟲未交出專輯分軌檔案，使她不斷延宕發片日期，至今歌曲上不了KTV，加上付給小蟲的酬勞、製作費，損失超過1200萬元，她更哽咽表示這件事造成她巨大傷害，身體因此出狀況，連10天打抗生素才挺了下來。

周思潔自認把小蟲當成家人，「他在台灣有任何需求，哪怕是要我扛著一箱又一箱礦泉水，或是要抽洋菸，我跟助理都送到淡水給他，可是他欺負到我忍無可忍。」