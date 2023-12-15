控音樂人小蟲違約 周思潔求償千萬
資深藝人周思潔三年前重返樂壇，請音樂人小蟲（陳煥昌）製作新專輯「傻傻的花」，然而雙方合作不愉快，她日前赴台北地院提告，向小蟲求償1000萬元台幣違約金，並開記者會哽咽飆罵：「他讓我看到人性極醜陋的一面！」
周思潔控訴小蟲未交出專輯分軌檔案，使她不斷延宕發片日期，至今歌曲上不了KTV，加上付給小蟲的酬勞、製作費，損失超過1200萬元，她更哽咽表示這件事造成她巨大傷害，身體因此出狀況，連10天打抗生素才挺了下來。
周思潔自認把小蟲當成家人，「他在台灣有任何需求，哪怕是要我扛著一箱又一箱礦泉水，或是要抽洋菸，我跟助理都送到淡水給他，可是他欺負到我忍無可忍。」
小蟲目前找不到人，訊息也無法傳達，助理稱聯絡不上他。而小蟲在記者會前一個小時於臉書Po文「能讓人利用，表示自己還是個有用的人，來人世間是體驗，什麼都不屬於你，什麼也帶不走，好好享受。如能幫到人，就盡量去做，把善良與愛留下，給點貢獻」，似乎隔空回應此事。對此周思潔說：「他們這種人就是甩鍋，一向以來的做法，我都是直接給他親簽蓋章收款，現在全推給助理，這樣的伎倆必須被揭穿。」
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