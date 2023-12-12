何潤東開瑪莎拉蒂超跑出車禍 車子毀損嚴重1人受傷

何潤東回台灣執導新戲「不如海邊吹吹風」。(圖:大川大立提供)

知名藝人何潤東最近在台灣金門拍攝首部華語影集「不如海邊吹吹風」，結果今天(12日)上午傳出何潤東駕駛瑪莎拉蒂跑車行經金門縣金湖鎮公園路、太湖路口，結果在等待右轉時，不慎遭後車追撞，造成車上副導演送醫觀察，何潤東與經紀人未受傷，目前車禍原因正由警方釐清中。

據了解，今天上午10點40分左右何潤東駕駛市價約800萬元台幣(約25.2萬美元)的瑪莎拉蒂跑車要趕赴夏興拍片，行經金湖鎮公園路、太湖路口，在停等右轉時後方吳姓駕駛開車高速追撞，何的愛車車尾被撞爛、車頭半毀，卡在山坡上，另一輛休旅 車則是車頭撞凹，擋風玻璃破裂，兩輛車子毀損嚴重，何潤東與坐在副駕駛座的經紀人都嚇了一大跳。

知名藝人何潤東12日傳出駕駛瑪莎拉蒂跑車行經金門縣金湖鎮公園路、太湖路口，遭後車追撞，車子還衝上山坡，造成車頭半毀。(圖:民眾提供)

據劇組人員透露，「不如海邊吹吹風」在10月27日開拍，目前拍攝進度已經完成一半，為了方便移動，何潤東特別將愛車運過來，車子在上周五才在金門大橋 上爆胎，送去換胎，昨晚才剛拿到車子，當時劇組也趕緊去廟裡拜拜，沒想到一早上路又出事。

知名藝人何潤東12日傳出駕駛瑪莎拉蒂跑車行經金門縣金湖鎮公園路、太湖路口，結果在等待右轉時，不慎遭後車追撞，造成車上副導演送醫觀察，何潤東與經紀人未受傷。(圖:民眾提供)

對此，據相關人員轉述，何潤東只低調表示，「人沒事就好」，接著又趕往夏興繼續拍戲。目前送醫的女性副導演，脖子受傷、牙齒斷一顆還有腦震盪，目前還在醫院觀察中。

知名藝人何潤東12日傳出駕駛瑪莎拉蒂跑車行經金門縣金湖鎮公園路、太湖路口，遭後車追撞，何潤東焦急的看著受傷的同仁。(圖:民眾提供)

據了解，因為金門沒有車廠會修理，目前車子已經運往水頭碼頭，將送到台灣修理，工作人員透露，修車費最少要200至300萬元，如果檢修時引擎有受損，可能就直接報廢。