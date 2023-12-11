從愛侶變仇人 異國婚大不易

江宏傑(左)與福原愛從神仙眷侶變成反目成仇。（本報資料照片）

異國婚姻大不易！徐若瑄跟新加坡籍老公李雲峰驚爆離婚，傳出主因是個性不合加上長期分隔兩地所致，演藝圈婚姻沒走到盡頭的異國戀像是佐藤麻衣與豪門台塑長孫王泉仁、夏克立與黃嘉千 以及江宏傑 跟福原愛 ，三對夫妻不但鬧得雞飛狗跳，徹底決裂。

麻衣在2014年婚後淡出演藝圈，但跟王泉仁結婚三年即鬧婚變，她搬回日本居住，直至今年4月才完成離婚手續。外界認為她進了王家大門是飛上枝頭變鳳凰，但實情是她當年被要求簽下婚前協議書，內容包括超過20項的人妻工作清單，且一切都要親力親為，和所謂的貴婦生活落差很大，恢復單身的她積極復出，盼活出全新第二人生。

黃嘉千跟加拿大籍老公夏克立去年7月爆發婚變，雙方對簿公堂、官司纏訟至今，且你來我往互不相讓，加上各自友人輪流出面爆料，引爆更多案外案。兩人結婚16年，後來傳出黃嘉千8年前就自爆感情有裂痕，夫婦也曾求助牧師，無奈最終仍走上離婚一路。