林志玲挺夫開唱 擊掌AKIRA甜放閃

林志玲穿著周邊T恤支持AKIRA。（記者李政龍／攝影）

EXILE放浪兄弟近日在台北流行音樂中心開唱，雖然發生突發舞台事故，但他們處變不驚，把最經典的代表歌曲唱好唱滿。

放浪兄弟出道20年首次海外巡演，身為「放浪大嫂團」的一員，林志玲 早早於開唱前抵達，已經穿好周邊T恤，要幫老公AKIRA加油。林志玲不願搶老公風采，僅站到周邊商品櫃檯，親自拿起應援毛巾幫忙促銷宣傳，隨後便進場入座。

媒體詢問她有沒有幫老公加油，她甜美比出握拳的加油手勢，大方給老公彩排表現打了一百分滿分。現場除了媒體搶拍她進場時的模樣，日本 粉絲更大感詫異，沒想到能近距離看到林志玲，紛紛驚呼「是志玲」、「本人也太美了吧」、「超級大美人」。

AKIRA賣力唱跳。（記者李政龍／攝影）

此外，不少藝人都來朝聖，林志玲邀請了蔡康永、張小燕、曾馨瑩等好友到場，一行人拿著應援手幅、旗子與歌迷同樂。AKIRA在唱到「Last Christmas」時，與團員們輪流走下舞台，他刻意行經貴賓席，與太太甜蜜擊掌，夫妻倆默契盡在不言中。

不過當天演唱到第三首歌曲〈VICTORY〉卻發生意外狀況，現場音樂、視訊突然斷線，AKIRA笑稱，「現在就讓大家看看我們的隨機應變。」還說這是過去20年來，頭一次碰到這種意外。

他們不忘替39歲的TAKAHIRO補慶生，TAKAHIRO故意笑說：「抽獎花了這麼久時間，本來以為沒有慶生橋段，能在台灣度過39歲生日很開心。」

就在最後一首安可曲前，粉絲為他們準備了應援影片，成員們一度以為又出狀況，在台上面面相覷，AKIRA也直問這是什麼。等看完影片後，成員們讚嘆連連說不出話，AKIRA臉上已經分不清是淚水還是汗水。