90歲林沖新加坡演出 吃榴槤腹痛暈倒

林沖(左)在新加坡和好友陳明利相見。(圖：經紀人kevin提供)

剛於台南開完個人演唱會的台灣資深藝人林沖，陸續收到幾間新加坡 教會的邀請，馬不停蹄前往新加坡展開半個月的演出兼私人度假行程。熱愛美食的他免不了要吃當地知名料理，例如叻沙、咖椰吐司、紅豆燉奶，還特地前往香港 知名製作人蔡和平、新加坡知名藝人李南星開的店拜訪，碰到不少歌迷爭相合照。

最驚險的是，大啖美食的林沖吃了不少榴槤，結果肚子痛到快暈過去，兼且眼睛模糊、全身發熱，由於是在其中一場演出的前一天，他與經紀人又擔心又著急，心想勉強撐一下，如果還是沒好就得送急診了。幸好在最後一刻終於緩解，表演也如期舉行，林沖的敬業值得敬佩，病痛之時最掛心的仍是表演。

因為林沖難得到新加坡，許多當地媒體紛紛邀約採訪，他也參加了香港知名漫畫家黃玉郎的拍賣活動，在現場碰到不少過去的老友，包含現在人稱保險 天后的陳明利，讓這次的新加坡行儼然成為一場好朋友的相見歡。