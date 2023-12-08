五月天陷假唱風波 BBC：對嘴唱在中國並不罕見

樂團五月天近日身陷假唱疑雲。(取材自臉書)

樂團「五月天」近日身陷假唱疑雲，遭中國網友質疑演唱會部分歌曲「對嘴唱」，對此，英國廣播公司（BBC）也針對這起事件進行報導，更稱中國的表演者出現「對嘴演出」的情況其實並不罕見。

BBC 7日報導，中國上海市政府日前針對一則在網路瘋傳，指台灣搖滾樂團五月天疑似假唱的影片，宣布將對其展開調查。

中國商業法規禁止在付費觀眾面前對嘴演出，因為此舉具有「欺騙性」，在付費觀眾前假唱或「欺騙性假唱」將被處以10萬元人民幣（約1.4萬美元）罰款，演出的藝人也可能被禁止表演，其演出的主辦單位也可能會被吊銷執照。

但報導也指出，中國其實很少以此法開罰，因為「對嘴演出對於中國的表演者來說並不罕見」。一些中國社群網站 用戶質疑，稱不了解為何五月天會被單獨挑出來指控，因為許多曾在中國國家電視台登台的許多表演者，都被認為是假唱。

「麥田農夫」於中國影片平台「bilibili」發布影片表示，他用11月16日的演唱會現場音源進行鑑定，發現五月天唱的12首歌曲有將近一半都是對嘴假唱，引起外界熱議。

爭議爆發後，許多中國網友湧上五月天擁有近500萬粉絲的微博 官方帳號，展開激烈討論，有些網友不滿售票演唱會有假唱欺騙消費者之嫌，但也有大批歌迷們擁護五月天，更指出這起風波的癥結點，「評估他們（五月天）音樂的頻道主，也應該評估一下他使用的方法是否可靠。」