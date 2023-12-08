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暌違6年高雄跨年 謝金燕扛壓軸「不再唱經典」

記者葉君遠／綜合報導
謝金燕重返跨年戰場，對演出內容依然神祕不透露細節。（圖：民視提供）
謝金燕重返跨年戰場，對演出內容依然神祕不透露細節。（圖：民視提供）

「姐姐」謝金燕3年沒唱跨年，今年強勢回歸擔綱高雄夢時代跨年壓軸，她預告過去跨年常唱的歌「今年1首都不唱」，而主持群則由浩角翔起和莎莎接手，過往穿著保守的莎莎拚了，透露今年將讓「長輩」性感出場，絕不讓觀眾失望。

謝金燕多年來都是跨年票房保證，尤其電音組曲加上各式道具，年年嗨翻現場觀眾，但自「2018愛・sharing高雄夢時代跨年派對」後，有6年未再登高雄跨年舞台，距上一次跨年也有3年時間，當時她曾表示，是因為籌製唱片，壓力太大才暫時休息，如今姐姐歸來，還不再續唱過往經典，向粉絲喊話：「姐姐把時間留給高雄，希望大家也把時間留給姐姐。」至於會有哪些特別演出，她維持一貫神祕拒不透露，要大家拭目以待。

高雄跨年主持由浩角翔起搭莎莎，3人是過去「食尚玩家」老班底，在卡司公布記者會上默契十足。莎莎透露，過往跨年主持她都搭高鐵準點出現，但疫情期間主持台南場竟遇上氣球飛入高鐵，她遲到半小時才上場，「我進場時褲子都溼了，因為我一直在漏尿，實在太可怕了，好在當時疫情嚴重，台下沒有半個觀眾，搭檔吳建恆及時救場才化險為夷。」

高雄跨年由浩角翔起(左起)和莎莎一起搭檔主持。（圖：民視提供）
高雄跨年由浩角翔起(左起)和莎莎一起搭檔主持。（圖：民視提供）

平時總是包很緊的她，這次鄭重許下承諾，一定會有露出「長輩」性感的服裝，「我盡量不要輸給謝金燕」。她今年剛滿40歲，對於婚姻沒有想法，她說現在和男友相處的感覺「剛剛好，很舒服」，未來不會改變方向，也許一輩子不婚，「我姊姊和妹妹都生小孩了，家裡已鬧哄哄，而且我不婚不生，可以一直在家裡當公主。」浩子則跟家人訂好，跨年前一天會在高雄包遊艇出海，玩夠了隔天再登台。

2024高雄跨年晚會除了謝金燕外，還找來擁有王子般帥氣外貌，演出泰國夯劇「黑幫少爺愛上我」暴紅的混血新星「Jeff Satur羅杰夫」，把海外跨年首秀獨家獻給高雄，還有全能創作才子蕭秉治，將與好兄弟「鼓鼓呂思緯」組成限定團體GX，帶來精采表演回饋家鄉。

泰國BL夯劇「黑幫少爺愛上我」爆紅的混血新星「Jeff Satur羅杰夫」跨年首...
泰國BL夯劇「黑幫少爺愛上我」爆紅的混血新星「Jeff Satur羅杰夫」跨年首唱獨家獻給高雄。（圖：民視提供）

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