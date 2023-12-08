阿信激動跪地 歌迷眼淚忍不住了

阿信唱到激動跪地。（取材自微博）

五月天巴黎開唱，並全程在IG直播，面對假唱疑雲，阿信日前在社群發文表示這次「好好好想見到你」的所有曲目當中，難度最高的就是「我心中尚未崩壞的地方」，他說：「是一首從最低處的吟唱，飆升到最高處的嘶吼。當然，每次的嘶吼，每一場，每一聲，都來自於我依賴了24年的嗓子。除了真唱，否則沒有其他感動你的方式。」他自認並非完美天籟，但有足夠的信心可以直擊感動粉絲的心。

在唱到「我心中尚未崩壞的地方」，台下立刻嗨爆，線上的6萬多粉絲也狂刷「你不是一個人」、「我們陪主唱大人一起唱」，阿信也在歌曲尾聲飆上高音，用盡力氣唱到跪倒在台上，台下不少歌迷都看哭了，線上觀看的歌迷也留言「看哭了」、「眼淚忍不住了」。

唱到「軋車」時，阿信帶動全場在尾聲喊「嘿嘿嘿」團康，他丟開麥克風，在舞台上用裸嗓對台下大喊「我愛你們」，台下也回喊「我也愛你」，最後阿信再度持著麥克風，飆出「軋車」最後的高音，今天可謂是用盡全力。

到了點歌橋段，阿信沿著舞台走進觀眾席，全場喊著「信信寶貝」的聲音此起彼落，有位歌迷更是激動到邊哭邊喊「加油」，阿信看到連忙安慰：「不哭不哭，眼淚是珍珠。」

原來是巴黎的歌迷事前串聯，希望在巴黎場演唱會上能給阿信最直接的鼓勵，幫他打氣，期盼能像阿信過去和歌迷的約定，五月天要唱到80歲，全場舉起藍色的「相信」卡紙，力挺五月天面對假唱風波。冠佑搶先點歌「好好」，讓台下歌迷都哭了，阿信則虧說：「你們七早八早就哭，太早了啦，這樣會影響演出著的情緒。」緩解大家的情緒，隨後瑪莎又自點「一顆蘋果」。

有歌迷舉著「5個渣男還我女朋友」的字卡，五月天被逗笑，阿信說：「字卡的上半部（指『5個渣男』）可以折起來嗎？這幾天網路上已經罵很慘了。」自嘲假唱一事，全場大笑。

怪獸最後在點歌環節選唱「任意門」送給粉絲，阿信則說怪獸很會點歌，「有很多回憶，一開始我們從線上演唱會開始，感覺像對空氣唱歌，又覺得大家都在，感覺怪怪的，隨著疫情 緩解，一定會寫進人類歷史當中，我們全部一起度過了，這首歌不只送給五月天，也獻給在場所有人。」