看林品彤封后 陳意涵憶12歲…戀愛被記過

林品彤(左)因為「小曉」拿下金馬影后，和陳意涵在戲裡的相愛相殺讓人印象深刻。(記者李政龍／攝影)

今年才剛拿到熱騰騰金馬獎影后的12歲天才演員林品彤，和陳意涵在新片「小曉」飾演母女，在片中相愛相殺的互動讓影迷看得過癮，林品彤的演技甚至獲得李安大導演讚賞。不少影迷說，「人家12歲封后，我們12歲在幹嘛？」陳意涵則自嘲，12歲的自己到處談戀愛被記過，成天被學校派去勞動服務，還因此清了不少黏在地板的口香糖。

林品彤在戲中詮釋過動症的少女恰如其分，而首次演出母親角色的陳意涵也突破典型的媽媽形象，深植人心。整部片的生活感是陳意涵最喜歡的，她大讚林品彤是一個領悟力很高的小孩，形容對方屬於「冷靜、穩定」型，甚至平靜到沒有什麼欲望。陳意涵受訪時突然問林品彤聖誕節 想要什麼禮物？林品彤僅淺淺微笑說：「一件衣服吧。」一旁的媽媽說她小時候會要咖啡 機，令在場的人驚呼「好早熟」。

陳意涵和林品彤互動有一套，而現實生活陳意涵也是五歲兒子和兩歲女兒的媽媽。她笑稱，很享受獨處時光，「只要不睡覺就可以有自己時間」。但全家都早睡早起，她因此在做早餐時會戴上耳機聽podcast，後來被老公念沒在聽人說話，才到書局買數獨。不過她笑說：「我常玩到六親不認。」所以仍沒有解決老公的困擾；話雖如此，她還是承襲母親的傳統習慣，堅持三餐自己煮，餐餐三菜一湯自己帶便當。

陳意涵家庭事業顧得好，而好友張鈞甯最近也被傳12月底將出嫁有好消息。問及此事，她先是驚訝搞笑帶過，才緩緩說：「不可能12月不跟我講吧，如果是這樣要絕交囉，我是沒有收到這個訊息。」