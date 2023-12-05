張鈞甯年底要結婚？好友陳意涵：不可能12月不跟我講吧

陳意涵飾演非典型母親。(記者李政龍／攝影)

陳意涵在新片「小曉」首次飾演媽媽，在現實生活中也是兩個孩子的媽，她把家庭事業兼顧得很好，而最近好友張鈞甯似乎將跟上腳步成為人妻，傳出12月底出嫁辦婚禮，問及此事，她先是驚訝搞笑說：「把她帶走。」接著才緩緩說：「不可能12月不跟我講吧，如果是這樣要絕交囉，我是沒有收到這個訊息。」

陳意涵在電影「小曉」中詮釋傳統非典型的母親，坦言角色有對母親的投射，她表示媽媽很傳統，但過去因工作長年不在家，一年只見到2次，直到對方退休 後才真的生活在一起，不過她說：「印象中不管多忙，我媽每天都會煮飯、送便當。」現在一起住，她承襲媽媽的精神，堅持三餐自己煮，且餐餐三菜一湯更幫自己孩子帶便當。

她笑稱成家後會很享受獨處時光，「只要不睡覺就可以有自己時間。」只是全家都早睡早起，她因此在做早餐時會戴上耳機聽podcast，後來被老公念沒在聽人說話，才到書局買數讀，不過她笑說：「我常玩到六親不認。」所以仍沒有解決老公的困擾。

陳意涵與孩子的互動也很有趣，她分享他們會用畫畫方式要耶誕節 禮物，只是一張圖各自表述，每回買的東西都跟圖不一樣，她笑說：「孩子畫圖愈來愈好，但可能覺得是因為家裡沒煙囪，耶誕老公公禮物才亂給。」