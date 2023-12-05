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小S看淡「肉體出軌」 吳慷仁：不愛早點講

記者陳慧貞、黃保慧／綜合報導
吳慷仁(左)、小S徐熙娣分享出演「此時此刻」火熱故事幕後心情。(圖：ELLE雜誌提供)
吳慷仁(左)、小S徐熙娣分享出演「此時此刻」火熱故事幕後心情。(圖：ELLE雜誌提供)

吳慷仁、小S徐熙娣近期在Netflix影集「此時此刻」裡同台飆戲，兩人登上「ELLE」12月號封面之星，分享出演火熱激情戲的幕後心情。戲裡雙方同時面臨與經歷出軌，被問到現實生活中，精神、肉體出軌何者較嚴重？結婚18年的小S坦言：「會不會是因為我結婚太久的關係，我覺得肉體出軌還好，但前提是不要讓我看到。」認為「精神出軌」較嚴重，「因為代表你認真了，可能會動念想要永遠結束掉某一段關係。」

吳慷仁則持不同看法：「我覺得都不要出軌比較好吧！」他認為：「如果愛上別人，或是已經不愛了，能否早點講呢？兩個人的相處是彼此時間的交換，我覺得非常珍貴，所以如果覺得沒那麼愛了，我認為這是可以講的。」

自奪下金馬影帝後，吳慷仁走到哪都有風，由他主演、李心潔首度出任監製、王禮霖執導第一部劇情長片「富都青年」，首周末上映就吸引大批影迷朝聖開出票房佳績，僅三天全台累計票房就飆近1500萬元台幣，奪票房冠軍，更打破星馬電影在台上映票房紀錄。

「富都青年」日前再釋出最新花絮「兄弟情深篇」，當時吳慷仁剛拍完片，外型仍黝黑乾瘦，提及驚訝移工生活的惡劣環境，演出過程更能體會「活下去」是如此珍貴的感覺。

片中吳慷仁努力打零工賺取微薄薪水，盡力守護個性叛逆的弟弟陳澤耀，對唯一家人付出的無私情感打動許多觀眾。陳澤耀回想與吳慷仁相處時光真如親兄弟般，含淚告白：「謝謝他對我的疼愛，如果有機會，讓我來當你哥哥！」引發影迷淚腺崩潰。

吳慷仁主演新片「富都青年」首周末上映3天票房全台飆近1500萬。(圖／甲上提供)
吳慷仁主演新片「富都青年」首周末上映3天票房全台飆近1500萬。(圖／甲上提供)

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