林俊傑MV有妻女 幸福洋溢有想當爸的衝動

林俊傑（右）在MV裡飾演一名上班族爸爸。（取材自Instagram)）

新加坡華裔 創作歌手、金曲歌王林俊傑（JJ）日昨分享新歌「自畫像」MV拍攝花絮，他在劇中飾演平凡上班族，與詮釋老婆一角的韓寧，以及戲裡的七歲寶貝女兒Nina有不少對手戲，拍攝時洋溢幸福氛圍，讓林俊傑忍不住脫口「有衝動（想當爸爸）」。

綜合媒體報導，林俊傑出道20周年的新專輯「重拾_快樂Happily, Painfully After」，收錄他近幾年對於生命的體悟。其中「自畫像」創作時，他正在準備「JJ20」世界巡迴演唱會，歌曲涵義與巡演主題相互呼應，讓聆聽者更有共鳴。

林俊傑在MV裡飾演父親角色，拍攝前他細心注意到牽小孩走在路上時，為了安全，小孩應該站在自己右方、而不是左方，令導演黃中平相當驚訝：「雖然他還不是一個爸爸，但他其實就是個很溫柔的男孩子。」黃中平透露，第一次看到林俊傑拍MV整天都在笑，「這次MV很特別，是送給JJ20周年一個大禮物，這個禮物就是幸福的家庭」，同時傳達最簡單的愛。

影片曝光後，網友紛紛表示「好溫馨的畫面， 真心希望JJ快快找到自己的幸福！」

林俊傑上月中為了搶救掉落的玻璃瓶，不慎造成小姆指受傷，令許多歌迷相當擔心，深怕影響他日後彈鋼琴或吉他等樂器，林俊傑被問復原進度，他透過JFJ PRODUCTIONS表示：「追蹤複診醫生說固定器要戴八周，還需要一個多月的復元期，慢慢恢復中，謝謝關心。」