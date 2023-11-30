林志玲49歲生日 難得曬2歲兒子

林志玲秀出49歲合家歡紀念照。（取材自臉書）

林志玲 日前迎來49歲生日，依舊美麗動人，還難得帶了2歲兒子以及老公AKIRA一同亮相，雖然沒有公開兒子長相，但看起來繼承爸媽身高，非常之大，讓粉絲感到興奮又激動。

林志玲在生日這天感性PO文：「謝謝大家的祝福，我的生日願望真心只有一個，希望身旁的人都健康平安～大家快快樂樂！」粉絲們也紛紛留言「小孩這麼大了嗎？時間過好快啊」、「好高哦！終於等到志玲姐姐曬小孩了」、「可愛的孩子長大了」、「小朋友長好快」，也有許多人為她送上祝福「生日快樂」、「一家人都平安健康」。

林志玲在生日前夕，在社群平台曬出一系列金馬獎禮服照，一襲銀白色鏤空裙裝吸引大批粉絲朝聖，粉絲並留言誇她「地球上最美麗的天使 」、「亞洲乃至世界的瑰寶」、「她各個角度都很美麗」。

她的金馬獎美照，還一度衝上日本 Yahoo的熱門榜冠軍，美貌震驚不少日本網友；日本網友也在新聞底下留言「她的魅力之一就是認真且有才華（據說她是模特兒界最有才華的女性）」、「我覺得她和韓國的李英愛都是亞洲超級女演員，即使年紀大了也很漂亮」，還有人直呼「打從心底羨慕AKIRA」，也有人覺得她沒有那麼漂亮，「但她打扮得很好、很有風格，總是給我一種乾淨的印象」，在海外意外掀起熱議。