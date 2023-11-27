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吳慷仁打過40種工 曾被吐槽：一輩子演不到男主角

記者陳建嘉、陳慧貞／綜合報導
吳慷仁開心以「富都青年」稱帝。(記者李政龍／攝影)
吳慷仁開心以「富都青年」稱帝。(記者李政龍／攝影)

吳慷仁以電影「富都青年」中零台詞奪下金馬60最佳男主角獎，過往背景也一一被起底。國中時期就開始打工貼補家用，做過水電箱焊接工、工地粗工、餐廳服務生、擺地攤等，19歲前已換了超過40個工作，人生的歷練造就他成功稱帝。

金馬獎頒獎典禮前一天，吳慷仁才剛過41歲生日，以往外界看他為角色忽胖忽瘦，2016年在「白蟻-慾望謎網」中飾演戀物癖患者，靠著只吃青菜過日，瘦到56公斤，隔年他又為「麻醉風暴2」演更生人，一口氣吃胖30公斤。

更令人咋舌的莫過於為了演出「斯卡羅」中的社寮老大「水仔」的貪婪，半年內從70公斤瘦到59公斤，還刻意將皮膚曬黑，詮釋150年前的底層人物，除了外型的改變，他還大啖鹹魚、跪地吃米學狗叫，讓網友看了「百感交集」，被譽為「用生命力量在演戲的演員」。

27歲當調酒師時認識導演李啟源而踏入演藝圈，吳慷仁透露剛入行時，曾被吐槽：「慷仁，你就好好演戲，你一輩子也演不到男主角。」但2016年，他就憑「一把青」拿下金鐘視帝，往後成了金鐘常客，他從不否認自己是「苦工型演員」，「我不會令大家失望的，我會再來，也許我們不是最有天分的，但是我們總是可以當最努力的那一個。」

吳慷仁現身慶功宴時，被問領獎後，女友邵雨薇是否有給擁抱鼓勵？他立刻笑說：「正常啦，不然要只有握手嗎？」

李安稍後也到場力挺，還與吳慷仁耳邊說悄悄話，吳慷仁隔日在臉書貼出兩人合照，感謝李安給予不少建議，鼓勵他身為演員，表演有新的生命，隨時也要打破新的生命，這次被李安誇讚「太棒了！台灣有你這樣的演員」，讓他當下無比感動，說自己一定會繼續努力。

吳慷仁在「富都青年」飾演甘於接受命運安排的聾啞人士。(圖：甲上娛樂提供)
吳慷仁在「富都青年」飾演甘於接受命運安排的聾啞人士。(圖：甲上娛樂提供)

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