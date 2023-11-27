高以翔猝逝4周年 二哥曝父親離世：想再當你兒子

高以翔(右一)過世4年，他的父親曹道成(左一)傳出離世。(取材自Instagram)

男星高以翔（本名曹志翔）2019年11月27日錄製中國真人實境節目「追我吧」猝逝，享年35歲，當時噩耗一出震驚演藝圈。孰料，就在高以翔離世四周年前一天，二哥高宇橋（曹志凱）突在Instagram曬出與父親曹道成的合照，表示：「如果還有緣，希望讓我再當一次你的兒子！」間接證實父親離世消息。許多粉絲震驚且不捨，此訊息一度衝上微博 熱搜第一。

高以翔當年錄「追我吧」長達近17小時，突然暈倒、心臟驟停，立即進行心肺復甦，雖一度恢復心跳，但送醫搶救3小時後仍宣告不治。曹道成當時親自飛往中國大陸，並一路為兒子的後事操勞，白髮人送黑髮人的畫面至今讓人不捨。

今年9月22日是高以翔39歲冥誕，除了家人外，眾多好友們也在這天齊聚墓園為他慶生，當時曹道成也捧著鮮花站在墓地前合影。

沒想到，如今相隔2個月，卻突然傳來曹道成離世噩耗。高宇橋上傳與父親搶吃甜食的逗趣合照，用中英文告別：「我最親愛的爸爸，如果還有緣，希望讓我再當一次你的兒子！我愛你爸爸，希望再次見到你，如果你不介意的話，希望我有機會再次成為你的兒子。」

粉絲難過之餘，也在高宇橋的發文下留言安慰，「爸爸去找Godfrey了」、「不哭了！你很勇敢，相信爸爸會看到的」、「宇橋哥，保重身體也照顧好曹媽，曹爸只是去到了一個更好的地方」、「高爸爸的愛，永不褪去，有愛就有力量」。男星高聖遠、余文樂老婆王棠云隨後也在留言區悼念。