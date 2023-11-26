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金馬60／陳慕義狂謝幕後 方志友喊天上爸

記者陳建嘉、陳慧貞／綜合報導
陳慕義以「老狐狸」打敗強勁對手拿下最佳男配角獎。（記者王聰賢／攝影）
陳慕義以「老狐狸」打敗強勁對手拿下最佳男配角獎。（記者王聰賢／攝影）

67歲資深影星陳慕義以「老狐狸」勇奪金馬獎最佳男配角，他上台時妙語如珠，逐一細數幕後工作人員的辛勞，點名器材組、燈光組、美術組以及場務組，「在台灣拍戲很幸福，劇組人員為我們擦汗、撐傘」，更率性飆出國罵，揶揄只有兩人沒事幹，就是導演與製片，「他們都在鏡頭後面抽菸、交換祕密」。

陳慕義在「老狐狸」飾演投資房地產致富的商場大亨「謝老闆」，在後台受訪時，提到一直最想感謝的就是幕後人員，「他們領最少的錢，做最多的工作，真的很敬業」，並說自己從影多年，大多都是演廟公、流浪漢，還躺過三次棺材，這次終於演了有錢人，「我覺得滿爽的，只要舒服坐在勞斯萊斯裡面就很好，我不是在演，我是在玩」。

19年前曾以「黑狗來了」入圍金馬獎最佳男配角，如今終於圓夢獲獎，陳慕義笑稱會與兩個女兒一起慶祝，「我明年要送她們出去玩，讓她們出國去捷克、匈牙利」。

方志友首次入圍金馬獎，便以電影「本日公休」的美髮師阿玲一角獲得最佳女配角，方志友除了感謝家人、經紀人，更激動向在天上的爸爸大喊：「爸爸，我得獎了！」難掩興奮感動，直呼這是人生目前得到的最大獎。

為了出席金馬盛會，方志友這段期間每天只吃一餐，並勤加運動，還在金馬午宴前夕斷食36小時，拿到獎後，她終於可以開吃，笑言：「現在最想吃酸辣粉。」並補充說前一晚活動結束後，身邊工作人員就說要點外送吃「酸辣粉」，「我當時腦海裡就一直想著酸辣粉」。

方志友以「本日公休」首度入圍金馬，就拿下最佳女配角獎。（記者吳致碩／攝影）
方志友以「本日公休」首度入圍金馬，就拿下最佳女配角獎。（記者吳致碩／攝影）

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