紅白大賞主持 黃子佼交棒愛徒Lulu

Lulu接「紅白」已十拿九穩，張小燕在這個節目一脈傳承，由黃子佼及徒弟把精神延遞下去。（取材自臉書）

黃子佼 因#MeToo丟了演藝事業，從師父張小燕手上接下已有6年的「紅白藝能大賞」，這屆極可能由徒弟Lulu繼續傳下去。Lulu今年不僅二度拿下金鐘，接下金馬獎主持棒、挑大梁市府跨年晚會，還傳承黃子佼的「紅白」，各大型場子應接不暇，對她來說，是演藝生涯大爆發的轉折年。

黃子佼日昨被拍到和孟耿如出現公開場合遛女兒，性騷 事件後生活漸漸回歸平靜，他過去在綜藝圈角色重要，連續主持8年新北聖誕城、6年紅白大賞，今年這兩個分別由吳姍儒、Lulu雙姝接手。Lulu經紀人陳鎮川說，製播紅白的台視已來洽詢，「但台視在忙本周的金馬，結束後還要進一步詳談，包括紅白兩隊如何規畫等細節」。

Lulu當年從「大學生了沒」裡脫穎而出，跟在吳宗憲、黃子佼兩位綜藝大哥身邊讓她不斷打怪升級，去年跟黃子佼搭檔節目拿下首座金鐘，今年則是和吳宗憲合作的節目為她二度敲鐘。陳鎮川曝，她除了夠聰明、夠努力，也夠柔軟，「最重要的是夠年輕，而且她私下真的很拚，是真的會專程上門請教前輩那種，帶著一本爛爛的像高中女生帶的筆記本勤作功課，裡面都是她手寫的心得」。

她對於任何表演都極為認真，參與「此時此刻」和林柏宏談甜甜的戀愛，林柏宏透露，因為她想知道如何當好一個演員，常會在深夜裡丟很多問題例如「什麼是表演？」這種大哉問，而林柏宏每一題都會錄超過1分鐘的說明認真回覆。陳鎮川說，「金馬獎結束就會跟台視確定，接下後，當然會接佼佼再好好請教如何做好紅白」。

黃子佼之前在金馬獎、新北耶誕城、紅白都曾交出超強成績單，事業嘎然而止，如今新北耶誕城由吳宗憲女兒吳姍儒接手，Lulu則是另拿下另兩個大場子，這雙姝是綜藝圈裡被看好未來接棒大哥的潛力人選，也必是綜藝圈裡的頂梁柱。本周六就是金馬獎，Lulu之前主持過金鐘、金曲，本周過後，在個人主持生涯就已累積「三金」，也忙到沒空好好休息，陳鎮川說：「我也會幫她拿捏一下工作量，不然太累了。」