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金馬影后之爭 余香凝看好陸小芬

記者陳建嘉、黃保慧／綜合報導
余香凝(右起)、導演簡君晋以及梁雍婷為金馬入圍電影「白日之下」赴台受訪。（圖：金馬影展提供）
余香凝(右起)、導演簡君晋以及梁雍婷為金馬入圍電影「白日之下」赴台受訪。（圖：金馬影展提供）

港片「白日之下」入圍金馬獎5項大獎，日前於金馬影展舉行星光首映，入圍女主角、女配角的余香凝、梁雍婷也與導演簡君晋一同出席，古天樂擔任該片監製，先前傳出古天樂原本要演出反派院長，導演簡君晋也證實此事，「但他要化老妝，覺得不太適合，最後才改由林保怡演出」。

電影透過一名女記者的視角，揭發安養院不為人知的虐待事件，簡君晋透露早從8年前看到原始新聞時，就想拍這部電影，最後透過導演爾冬陞賞識，再與古天樂獲得聯繫，表明願意投資，「古天樂不到24小時就回應我，答應我一定會拍成電影」。

香港女神余香凝首度入圍金馬影后，被問入圍心情，余香凝提到能夠再度赴台非常開心，「不是我入圍，我覺得是大家幫助我的角色入圍」，至於有沒有看其他提名演員，她則笑說有看「本日公休」，覺得陸小芬很厲害，希望她能得獎，並說好友鍾雪瑩在「填詞撚」的表現也很傑出，「我自己是沒有多想，能入圍就很高興啦」。

金馬影帝陳以文編導演俱佳，本次擔任2023台北金馬創投會議評審，他說：「遺憾大於累。」表示有不少好作品但只能選一個百萬首獎，最後大獎頒給曾憑「亮亮與噴子」獲得金馬短片的導演李宜珊新片「恨女的逆襲」。

陳以文和陳永雄、曾麗芬一同擔任評審，他們討論過程平和，花了1小時就選出首獎得主，他們也發現這次題材有很多兩代之間的溝通命題，以及離鄉背景的移民故事，也不少國際合作電影，可見台灣創作者的開拓性。

入圍 投資 香港

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