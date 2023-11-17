李連杰死訊遭瘋傳 露面先喊「我還沒死」

李連杰過去在影壇打出「功夫皇帝」美名。(記者王聰賢／攝影)

「功夫皇帝」李連杰 屢傳烏龍死訊，他近日出席台灣大愛「靜思書軒心靈講座」，一開場便幽默自嘲「我還沒死！」，現場聽眾忍不住哄堂大笑。他表示自己過去20年來都在潛心修行，2010年他拍電影「海洋天堂」，一度被誤診罹癌，後來才發現是甲狀腺亢進，至今仍在吃藥控制，推測或許是因此才會誤傳他死訊。

60歲的李連杰在台灣公開露面，聲音鏗鏘有力，雖然身形看似消瘦，但狀態不錯，他一開口便先駁斥死訊，笑說「我還沒死！最近在中國大陸還被傳我死了10年了，這新聞還有1000多萬人關注，有人說我怎麼死了那麼多次還沒死！」他表示其實這25年來，他都在潛心學習佛法，很多人知道他拍電影，「但不是太多人知道我在努力了解生死是什麼，也是因為疫情 ，讓我有契機推出了這本著作（超越生死 李連杰尋找李連杰）」。

李連杰被問到什麼是快樂，他認為靠外人支撐的快樂並非真正的快樂，「我拍電影賺美金怎麼會不快樂？但看到別人賺更多，我就不快樂，這樣的快樂只是短暫的。我覺得生命的過程就是要活得明白，不同的年齡有不同的快樂，所以快樂也很難去定義。」

當年他的片酬高達1000萬美元，不過2010年他接拍電影「海洋天堂」，該部電影探討自閉症議題，他認為很有意義，所以僅收下1元人民幣的象徵性片酬。當時他健康亮紅燈，被懷疑罹患癌症 ，「我想就算是末期，我也還能演兩、三個月，那就演完吧！」後來證實他是甲狀腺亢進，並非罹癌。