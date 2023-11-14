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Selina和男友結婚沒？Ella語帶玄機這樣說

記者梅衍儂／即時報導
Ella出席保養活動聊幫Selina帶兒子的趣事。(記者梅衍儂／攝影)
Ella出席保養活動聊幫Selina帶兒子的趣事。(記者梅衍儂／攝影)

台灣女星Ella於14日出席公益活動，聊到Selina日前曬出S.H.E與Selina的兒子小腰果合照，Ella笑說有替小腰果洗屁股，還不小心衣服沾到便便，她驕傲喊「這是我的戰績」；外界猜測Selina與男友小徐已登記結婚，Ella語帶保留說：「你們去問她，我這個在這樣回答就是多嘴了。」

會想當Selina伴娘？她幽默說：「我已經結婚了，還當伴娘？我當老娘就好，現在六、日我跟老公都要陪兒子玩，當老娘就夠累了。」也透露Selina現在心理狀態很好，很享受照顧孩子的感覺，「她沒有當媽媽前是不吃冷食，只吃熱的食物，現在當媽後開始吃冷食。」

Ella先前突然發現身體左邊的屁股到大腿外側都是麻痺的狀態，隨後就醫發現疑似是「假性坐骨神經痛」，目前正在嘗試PRP注射治療，希望早日康復，並透露當時經過詳細檢查後，也發現是當年腰椎舊傷的地方一點鈣化、關節有點發炎鈣化現象，醫生總結說這是老化現象，她大喊：「ok，但是我很心急，希望趕快好，結果一天運動2次，好像過頭了，全身痠痛。」更自嘲：「我42歲，卻還在學習要中庸一點，有調整成一天只做一件事情，一周一次瑜伽、復健、運動。」

Ella今年在「乘風2023」奪下冠軍，預告跨年將在中國演出，「謝謝大家幫忙支持，今年跨年會一起共襄盛舉」，並提到，將在年底會推新音樂作品，嗨喊：「大家可以好好期待一下。」

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