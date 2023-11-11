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懶理福原愛炫富 江宏傑「鴨子划水」默默在做這些事

記者李姿瑩／台北即時報導
江宏傑認真推廣兒童桌球。（江宏傑工作室提供）
江宏傑認真推廣兒童桌球。（江宏傑工作室提供）

昔日「桌球CP」江宏傑和福原愛跨國官司僵持，夫妻倆各自努力生財因應龐大的律師費用。福原愛豪宅終於找到租客，開心跟網友分享她的鑽戒耳環。江宏傑則低調禮聘專業經理人替他規劃演藝事業，工作邀約不斷，也有新節目找上門洽談，他透露為了孩子的教育與生活，自己要更努力工作。

江宏傑雖然日常行程忙碌，但從未減少對孩子的陪伴。他平常會陪小孩一起吃晚餐、睡覺，假日會儘量安排活動。近期他帶女兒到新竹參與萬聖節活動，「女兒穿上公主裝很開心，還去親子飯店一起玩耍。」

江宏傑推廣桌球不遺餘力，最近也參與「第一屆巨城乒乓兒童全國桌球錦標賽」推廣兒童桌球，讓桌球運動向下紮根。談到有無跟女兒分享桌球？江宏傑透露，前陣子有帶女兒到合作金庫在台南舉辦的暑期桌球營，讓女兒除學習打桌球外，也同時看看爸爸當教練工作的模樣，「我認為小孩除了學業外，其他層面就要讓她多試多看多玩。」

他相當重視女兒的教育層面，因此會陪女兒一起學習，包含中、英文課業，還有親子共讀等，只要女兒學校有活動，都會排除萬難參與，「這次巨城乒乓兒童全國桌球錦標賽開球一結束，就立刻趕到女兒學校參加教學觀摩日，不會錯過小孩的成長過程。」

江宏傑透露，女兒會對他撒嬌，也會對他說：「爸爸可以不要上班陪我嗎？」他會以自己舉例反問女兒，「你喜歡在學校上課跟同學一起玩嗎？爸爸也很喜歡自己的工作，爸爸晚上陪你一起吃晚餐，假日一起出去玩好嗎？」開明的親子教育讓女兒相當黏他。

江宏傑認真推廣兒童桌球。（江宏傑工作室提供）
江宏傑認真推廣兒童桌球。（江宏傑工作室提供）

江宏傑 教育 親子

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