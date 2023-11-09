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炎亞綸遭起訴發7點聲明 律師揭「致命關鍵」：有機會坐牢

噓！星聞 編輯三月兔／即時報導
炎亞綸。（本報資料照片）
炎亞綸。（本報資料照片）

台灣藝人炎亞綸捲入「MeToo」事件8日被起訴，檢方認定炎亞綸拍攝、意圖散布而持有少年性影像2罪起訴，事後炎亞綸則發表7點聲明。瑞克律師則驚訝炎亞綸五個月後竟態度大轉變，直言恐怕會害自己坐牢。

炎亞綸發表7點聲明，其中一項提到這5年來耀樂仍與他持續有互動，「提告的動機是為名？為利？」對此，瑞克律師昨天則發文談及此事，表示炎亞綸5個月前才說「#謝謝耀樂願意說出來，讓我有機會面對心裡一直很害怕的不定時炸彈」，如今卻在聲明稿中質疑耀樂，讓瑞克律師相當不解。

此外，瑞克律師認為炎亞綸此舉對他日後相當不利，5個月前聲明真情流露，如今被起訴卻轉而質疑起耀樂提告的動機，「這對於日後與耀樂談和解，求得緩刑的機會，完全沒有幫助，而且以他被起訴的罪名來看，法定刑都是6個月以上，如果沒有緩刑，是有機會坐牢的，慎思慎思。」

瑞克律師臉書全文

『5個月後，炎亞綸你變了？』

炎亞綸今天(11/8)被起訴，隨即發了聲明 #質疑耀樂提告動機，是為名還是利？

我傻眼，5個月前炎亞綸才說「#謝謝耀樂願意說出來，讓我有機會面對心裡一直很害怕的不定時炸彈」，

哪個才是炎P真實的想法？

5個月前炎P的聲明至情至性，真情流露，被認為是教科書等級的公關操作，現在被起訴了，卻飛快質疑耀樂的提告動機，這對於日後與耀樂談和解，求得緩刑的機會，完全沒有幫助。要知道以被起訴的罪名來看，法定刑都是6個月以上，如果沒有緩刑，是有機會坐牢的，慎思阿慎思。

炎亞綸 臉書

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