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被性騷遭反咬…大牙消瘦現身 不後悔告黑人

記者杜沛學／綜合報導
大牙(右)夫妻面對提告黑人一事，表示不後悔。（記者王聰賢／攝影）
大牙(右)夫妻面對提告黑人一事，表示不後悔。（記者王聰賢／攝影）

台灣藝人大牙（周宜霈）指控黑人（陳建州）11年前到香港出外景時，在飯店對她性騷擾，結果反遭黑人提告刑事罪，大牙則到案發地香港報案並提告，日前她與羽球教練老公廖勛威（阿廖師）舉辦一年一度「大牙夫妻憂敗盃羽球賽」，是她宣布提告後首度露面受訪，透露兩地打官司費用加起來肯定破百萬台幣，但她從不後悔說出這件事。

大牙現身時身形消瘦許多，原本53公斤的她坦言這陣子約瘦了5公斤，還是有在看身心科，但崩潰次數已漸漸減少。她有一陣子把自己關在家中、不敢接觸人群，但老公會特別召集好友們聚會，拉她出門。是否心疼大牙？阿廖師說：「一定會啊。」

「一家團圓」殺青後，大牙就沒再拍新戲，她理解資方一定不希望被她的官司問題模糊戲劇焦點，但前陣子看到好多新戲開拍，演員好友們也都陸續上工，難過心想：「什麼時候換我開工？」好在飾品副業成績不錯，現正備戰雙11活動。

羽球賽老班底張書偉則被爆好事近，與交往半年的謝京穎將在12月登記結婚，他面帶笑容大方承認：「是真的。」但目前雙方家長還在看日子，希望在明年農曆過年前正式成為夫妻，強調目前沒有懷孕，認為是否要結婚跟交往多久不能畫上等號，而是兩人「各方面都很契合」。

至於求婚過程？張書偉說沒有很正式的下跪、掏鑽戒，而是某天晚上，「我們都覺得準備好了，我也該開口」，兩人當時在床上，張書偉拿出戶口名簿，向謝京穎說：「這個空格，妳願不願意填滿它？」對方沒有考慮，直接說「我願意」。謝京穎曾說自己追求儀式感，張書偉卻連鑽戒也沒準備，他感性表示：「她需要儀式感，但接受我這種儀式感。」

黑人(陳建州)。（本報資料照片）
黑人(陳建州)。（本報資料照片）

羽球 香港 黑人

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