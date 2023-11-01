Jolin首為影視寫歌 家中密室意外曝光

蔡依林首度獻出詞曲創作的新歌「Someday, Somewhere」。(圖：華納音樂提供)

盼了許久，天后Jolin蔡依林 終於獻出全新創作單曲「Someday,Somewhere」，這首歌同時也是Netflix 浪漫影集「此時此刻」的主題曲；更是Jolin繼電影「關於我和鬼變成家人的那件事」的「親愛的對象」之後，再次為影視作品而唱，不僅如此，因為這首歌，她藏於家中的密室也意外曝了光。

Jolin還為新歌獻出填詞譜曲的處女作，是她二度與「怪美的」與「腦公」作曲人之一的Richard Craker一起創作旋律，並與陳君豪共同擔綱單曲製作人角色，且首度擔任自己的配唱製作人。

說起配唱過程，與Jolin同為製作人的陳君豪分享：「Jolin是這首曲的共同創作者，在Demo時她已唱得非常好，尤其有些本來是英文詞，正式錄音時，我笑問她能唱比Demo好聽嗎？正式歌詞進來後，有些共鳴、拍子、力度都重新調整，但事實證明她做到了，最後的Vocal很感人好聽」。

他透露Jolin近來在家裡弄了一個簡單錄音室，配唱前已錄了多次。陳君豪大讚Jolin把這首歌的前半段唱出隱隱保留的情感，但內心卻是澎湃無比；最後的高音，則釋放出對愛的渴望與激動，讓人頗為感動。

Jolin也說：「這首歌寫下對愛很渴望，又有一點無法在當下說出想說的話的遺憾，是一種未來的自己在跟現在的自己輕聲傾訴，希望大家一起用心感受這十個愛的故事」。