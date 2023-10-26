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侯孝賢帶起九份熱 日本人：侯導電影讓我對台灣感興趣

記者雷光涵／即時報導
不少日本人學生時期看了「悲情城市」、「戀戀風塵」等電影，對台灣產生興趣。九份等電影拍攝地點，也曾是日本觀光客最愛造訪之處。（聯合報系資料照片）
不少日本人學生時期看了「悲情城市」、「戀戀風塵」等電影，對台灣產生興趣。九份等電影拍攝地點，也曾是日本觀光客最愛造訪之處。（聯合報系資料照片）

日本共同社報導國際級大導演侯孝賢罹患阿茲海默症難再執導，日本網友紛留言表達惋惜與祝福。不少日本人學生時期看了「悲情城市」、「戀戀風塵」等電影，對台灣產生興趣。九份等電影拍攝地點，也曾是日本觀光客最愛造訪之處。

日本雅虎轉載侯孝賢罹病的消息，有日本網友說第一次看台灣電影就是侯孝賢的電影，「他的作品一下子拓展我對電影世界的認識。台灣既遙遠又靠近。侯導的電影很不可思議，有一種日本的氣味。因為侯導，我對台灣產生興趣」。

有人回憶「悲情城市」在日本首映時，映畢場內響起如雷的掌聲。他說，這是台灣本省人與外省人和解的第一步，邁向未來的電影。這名網友曾前往九份旅遊，在上坡下坡間，感受片中的場景。

有日本人表示他最愛「戀戀風塵」，幾年前到電影院再次重溫「戀戀風塵」與「冬冬的假期」。或許現在的九份與拍片時的感覺不同了，仍然很想到台灣一次，做電影場景巡禮。

有人表示，得知侯孝賢生病令他非常驚訝，學生時期看過「南國再見南國」，覺得「世界上竟然有拍出這樣的電影的一號人物，電影放完，我沒辦法立刻站起來，因為太過衝擊」。

有人說他看了好幾次如風吹拂般的「童年往事」，「戀戀風塵」、「悲情城市」也很好看，很希望全部再看一遍。

日本 侯孝賢 電影院

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