侯孝賢罹失智症 謝欣穎心疼恩師 盼勿受打擾

侯孝賢驚傳失智。(圖：金馬執委會提供)

國際名導侯孝賢 驚傳失智，台灣藝人謝欣穎曾與侯孝賢合作電影「刺客聶隱娘」，事實上她一開始入行拍的廣告，廣告導演便是侯孝賢，讓謝欣穎一直將侯孝賢視為貴人，侯孝賢日前宣布阿茲海默症 宣布息影，謝欣穎也不捨表示，「希望大家能給予侯導及侯導家人平靜不受打擾的休息空間」。女星張鈞甯日前也表示，「他是所有人的大前輩，做了很多讓電影很棒的事情。」

謝欣穎去年拍攝「良辰吉時」，就是侯孝賢首部監製台劇，當時她曾感性表示，是因為侯導的慧眼獨具，才有今日的她，「一路走來，最感謝的人就是侯導的賞識，讓我有機會能與許多前輩有對手戲，成為一個更獨立、強韌的人」。

謝欣穎曾與侯孝賢合作電影「刺客聶隱娘」。(本報資料照片)

謝欣穎並曾演出「刺客聶隱娘」的「瑚姬」，不僅跟隨前往坎城影展，侯孝賢拿下第57屆金馬獎終身成就獎，眾多合作影人、子弟兵在台上祝賀，謝欣穎也在列鼓掌，見證歷史的一刻。而她得知恩師罹患阿茲海默症，無比不捨，也低調表示有看到新聞，如今只希望大家能給侯導家人不受打擾的休息空間。

另外，對侯孝賢驚傳失智，張鈞甯日前出席活動時表示，已多年未見到侯孝賢，「希望不是真的，大家都希望他繼續拍好片，他是所有人的大前輩，做了很多讓電影很棒的事情。」