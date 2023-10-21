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陳漢典鍍金沒忘了他們 小S、蔡康永感性發文藏「康熙」魂

記者林怡秀／即時報導
小S(左起)、陳漢典和蔡康永是「康熙來了」經典鐵三角。(本報資料照片)
小S(左起)、陳漢典和蔡康永是「康熙來了」經典鐵三角。(本報資料照片)

台灣主持人陳漢典以三立「綜藝大熱門」拿下綜藝節目主持人獎，也是他出道18年來第一座金鐘獎，他在台上不忘感謝過去小S和蔡康永在「康熙來了」對他的提攜，小S和蔡康永也隔空回應，小S截下他得獎的閉眼照，發文寫「恭喜漢典，我知道你非常想拿這個獎，很替你開心！祝你平安」，蔡康永也用同張截圖，幽默表示從沒想過會在自己的頁面放陳漢典的獨照，3人互動相當逗趣。

陳漢典在「康熙」時期是小S和蔡康永的助理主持，綠葉角色相當襯職，他也因此闖出名號，昨晚他拿下首座金鐘獎，雖不是和小S及蔡康永一起上台，他還是記得感謝兩人，網友讚他不忘本，小S昨深夜發文祝賀陳漢典，蔡康永今天也引用小S同張截圖，打趣說「沒想到我的頁面有一天會放你的獨照、而且是特寫。」

蔡康永誇獎陳漢典「康熙時期的你，從來沒辦法預先知道，每一集我跟S，要對你提出什麼要求，你就是一夫當關、見招拆招，這很有種」，而當年3人就這樣相依為命直到「康熙」結束，他向陳漢典喊話「那是我的美好回憶，希望也是你的美好回憶。如果回憶酸臭了、請把它清掉，如果回憶是力量，請好好用這份力量。」鐵三角情誼感動不少網友。

小S和蔡康永都用這張閉眼照恭喜陳漢典得獎。(取材自臉書)
小S和蔡康永都用這張閉眼照恭喜陳漢典得獎。(取材自臉書)

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