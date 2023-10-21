陳漢典鍍金沒忘了他們 小S、蔡康永感性發文藏「康熙」魂

小S(左起)、陳漢典和蔡康永是「康熙來了」經典鐵三角。(本報資料照片)

台灣主持人陳漢典以三立「綜藝大熱門」拿下綜藝節目主持人獎，也是他出道18年來第一座金鐘獎，他在台上不忘感謝過去小S 和蔡康永在「康熙來了」對他的提攜，小S和蔡康永也隔空回應，小S截下他得獎的閉眼照，發文寫「恭喜漢典，我知道你非常想拿這個獎，很替你開心！祝你平安」，蔡康永也用同張截圖，幽默表示從沒想過會在自己的頁面放陳漢典的獨照，3人互動相當逗趣。

陳漢典在「康熙」時期是小S和蔡康永的助理主持，綠葉角色相當襯職，他也因此闖出名號，昨晚他拿下首座金鐘獎，雖不是和小S及蔡康永一起上台，他還是記得感謝兩人，網友讚他不忘本，小S昨深夜發文祝賀陳漢典，蔡康永今天也引用小S同張截圖，打趣說「沒想到我的頁面有一天會放你的獨照、而且是特寫。」