「周處除三害」涉抄襲 阮經天被問尷尬快閃

阮經天(左三)為麋先生發表新專輯站台，卻被媒體包夾提問「周處除三害」的抄襲疑雲。(圖：相信音樂提供)

籌備三年才大功告成，台灣樂團麋先生（MIXER）舉行第五張專輯「都是浪漫害的」發片記者會，剛好最近他們才與電影「周處除三害」合作片尾曲「壞蛋」，於是金馬影帝阮經天特別義氣相挺，只是面對「周處」涉及抄襲風波，身為男主角的阮經天離開時被媒體包夾提問，僅簡單撂下一句：「相信烈姐都回應了。」接著馬上在工作人員護送下火速離場。

阮經天所指的監製李烈，日前曾向媒體表示確實有聽聞導演錢人豪的發文及影射，但因為對方沒有指名道姓，所以實在無法回應，但她隨後也說：「事情總會水落石出的。」

麋先生此次為「周處除三害」量身訂做「壞蛋」，主唱聖皓表示當時在思考要怎麼將「壞蛋」及「浪漫」結合，「愛情裡面常聽到誰是壞蛋，在那樣的想法之下找到切入點，讓人家傷心就是壞蛋。」

因阮經天曾義氣表示願意免費擔任麋先生的MV男主角，主唱聖皓聞言開心大笑：「雖然目前只拍了三支MV，但既然他說要免費，只要他願意拍，就算要我們重拍也沒關係。」

遺憾的是他們的新歌「壞蛋」被指是今年金馬入圍 大遺珠，麋先生雖有點小失望，仍笑笑說：「與我們最有關聯的就只有金曲獎，金馬本來就不在想像內，但如今想想還是挺開心的，也證明大家都喜歡這首歌。」

成團11年的麋先生，被問到團員之間是否曾爆發嚴重內鬨甚至拆夥的衝突？聖皓毫不猶豫猛搖頭：「還真的沒有，我們個性很互補，如果有一方真的很堅持，其他人就會選擇尊重，而且我們一定要有彼此，否則就做不了任何事。」