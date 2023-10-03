楊貴媚、喜翔「春行」 聖賽巴斯提安影展奪導演獎

楊貴媚（左）、喜翔主演電影「春行」獲佳績。（圖：今日影像藝術有限公司提供）

第71屆聖賽巴斯提安影展 在日前公布得獎名單，台灣導演彭紫惠、王品文以長片「春行」（A Journey in Spring）獲得主競賽單元「最佳導演銀貝殼獎」，這是聖賽巴斯提安影展創立71年以來，台灣電影第一次獲獎。頒獎典禮上，競賽評審德國 電影「柏林學派」代表導演──克里斯汀•佩佐（Christian Petzold），在台上擁抱兩位導演，並對她們輕聲說：「完美的電影。」

由楊貴媚、喜翔主演的「春行」是少數「越級」參加主競賽的首部長片。該片在影展首映後，獲得國際媒體與評論一致性好評，法國電影媒體Le Polyester盛讚：「『春行』是一部節制的電影，彭紫惠與王品文知道如何讓故事在變得殘酷之前停下，他們不需要激昂的旋律，僅以高超的技巧傳達情感。」巴西權威影評人羅德里戈•豐塞卡（Rodrigo Fonseca）則評論：「這部片在研究生命的有限性，以一種寧靜詩意的風格向存在與超越調情。」

今年影展的主競賽評審除了克里斯汀•佩佐外，評審團主席由法國後新浪潮代表導演克萊雅丹妮（Claire Denis）擔任，其他成員還有曾執導過「毒梟幻影」的哥倫比亞導演克莉絲汀娜•加列戈（Cristina Gallego）、法國攝影師布莉姬•拉孔柏（Brigitte Lacombe）與中國演員范冰冰等。

聖賽巴斯提安影展，每年9月底在西班牙巴斯克自治區的聖賽巴斯提安市舉行，是歐洲與西語電影界的年度重大盛事，重要性僅次於坎城、威尼斯與柏林影展。每年影展期間，整座城市星光雲集，當地熱愛電影的居民，更會安排長假每天進戲院看電影、與影人交流。

「春行」首映結束時，全場觀眾都起身鼓掌，並依循影展主競賽傳統，走到影廳外的紅毯熱烈歡迎，向導演彭紫惠與王品文致意，兩位導演事先沒有預期，深受現場觀眾的熱情感動。

對於得獎，導演彭紫惠說：「睽違五年踏上西班牙的土地，很榮幸帶著作品回到我讀碩士的地方，拿到銀貝殼獎。台灣跟西班牙都是孕育我創作的土地，我很感謝。也謝謝聖賽巴斯提安影展，為我們的第一部片開啟了電影旅程的大門。」

導演王品文說：「我要把這個獎獻給孕育我、滋養我的家人與台灣。「春行」是為了電影院 觀看經驗而拍攝的電影，能在聖賽巴斯提安這座對電影充滿愛的城市首映，真是太美好了。」「春行」明年將在台灣正式上映。