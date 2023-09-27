頭髮被狠剪1刀變禿頭 阮經天壓抑瀕臨崩潰喊：不想做

「周處除三害」陳以文（左）曝拍攝剪阮經天（中）髮一幕時現場人員都很緊張。(圖:一種態度電影股份有限公司提供)

金馬影帝阮經天主演的黑幫警匪動作鉅片「周處除三害」27日晚間舉行首場大型媒體試片，現場將湧入超過700名觀眾一同到場先睹為快。海報發布時，觀眾看到阮經天呈現的禿頭造型都驚呆，甚至有觀眾擔心他的髮線，阮經天直呼：「我的髮際線很好，大家請放心。」

阮經天戲中造型就是給陳以文飾演的尊者一刀剪下，當天拍攝大家很緊張，陳以文也擔心一刀剪下剪不好也不能重來怎麼辦？要剪到什麼程度導演才喊卡！阮經天對陳以文表示「你剪就是了。」沒想到後來黃精甫導演覺得陳以文下手不夠狠，自己多剪幾刀，接下來阮經天每天看著自己頂著這顆頭都處在崩潰邊緣。

阮經天時隔13年再演出李烈監製新作「周處除三害」，他形容：「烈姐像是一位溺愛兒子的母親。」最新釋出的花絮中，阮經天表示，真的跟烈姐很久沒合作了，但這次合作起來完全沒有陌生感，像回家一樣、很自然。阮經天在「周處除三害」挑戰最巔瘋演出，自己第一次看、還是和現場700多名觀眾一起，他既興奮又緊張，更坦言自己在讀本時其實很慌「我想要努力的去尋找陳桂林是誰，還在夜晚禱告，希望角色原型能撥出一部分的靈魂在我身上。」拍攝現場也一直處於壓抑狀態，到中後期甚至瀕臨崩潰到想放棄，直呼：「我不想做了！」而監製李烈是少數只要一靠近，不需言說就能讓他情緒滿出來的人。