我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

全美最貴 華府托兒費年逾2.4萬 比公立大學學費還貴

頭髮被狠剪1刀變禿頭 阮經天壓抑瀕臨崩潰喊：不想做

記者黃保慧／即時報導
「周處除三害」陳以文（左）曝拍攝剪阮經天（中）髮一幕時現場人員都很緊張。(圖:一種態度電影股份有限公司提供)
「周處除三害」陳以文（左）曝拍攝剪阮經天（中）髮一幕時現場人員都很緊張。(圖:一種態度電影股份有限公司提供)

金馬影帝阮經天主演的黑幫警匪動作鉅片「周處除三害」27日晚間舉行首場大型媒體試片，現場將湧入超過700名觀眾一同到場先睹為快。海報發布時，觀眾看到阮經天呈現的禿頭造型都驚呆，甚至有觀眾擔心他的髮線，阮經天直呼：「我的髮際線很好，大家請放心。」

阮經天戲中造型就是給陳以文飾演的尊者一刀剪下，當天拍攝大家很緊張，陳以文也擔心一刀剪下剪不好也不能重來怎麼辦？要剪到什麼程度導演才喊卡！阮經天對陳以文表示「你剪就是了。」沒想到後來黃精甫導演覺得陳以文下手不夠狠，自己多剪幾刀，接下來阮經天每天看著自己頂著這顆頭都處在崩潰邊緣。

阮經天時隔13年再演出李烈監製新作「周處除三害」，他形容：「烈姐像是一位溺愛兒子的母親。」最新釋出的花絮中，阮經天表示，真的跟烈姐很久沒合作了，但這次合作起來完全沒有陌生感，像回家一樣、很自然。阮經天在「周處除三害」挑戰最巔瘋演出，自己第一次看、還是和現場700多名觀眾一起，他既興奮又緊張，更坦言自己在讀本時其實很慌「我想要努力的去尋找陳桂林是誰，還在夜晚禱告，希望角色原型能撥出一部分的靈魂在我身上。」拍攝現場也一直處於壓抑狀態，到中後期甚至瀕臨崩潰到想放棄，直呼：「我不想做了！」而監製李烈是少數只要一靠近，不需言說就能讓他情緒滿出來的人。

阮經天和王淨兩人首次合作便默契絕佳，開拍前甚至刻意保持距離，以建立角色關係。阮經天說：「我覺得王淨很不簡單，當我看到她的時候，很多東西不用講，眼神對看就夠了。」情感噴發的對手戲更讓王淨淚流不止：「阮經天的認真程度會帶動身邊的人、被他感染情緒，他的狀態會讓你相信眼前這個人就是陳桂林。」王淨表示在拍攝最後一顆鏡頭時，情感線曾瞬間斷掉，她形容：「那一刻突然覺得自己不會演戲了。」直到阮經天打給王淨一開口問：「怎麼啦」便讓她打開情緒開關、淚如雨下，整整哭了一個半小時才順利完成拍攝。

「周處除三害」海報發布時，觀眾看到阮經天的禿頭造型都驚呆。(圖:一種態度電影股份...
「周處除三害」海報發布時，觀眾看到阮經天的禿頭造型都驚呆。(圖:一種態度電影股份有限公司提供)
阮經天和王淨兩人首次合作便默契絕佳，開拍前甚至刻意保持距離以建立角色關係。(圖:...
阮經天和王淨兩人首次合作便默契絕佳，開拍前甚至刻意保持距離以建立角色關係。(圖:一種態度電影股份有限公司提供)

上一則

林俊傑鳥巢開唱 鄧紫棋、周深、韓紅當嘉賓 粉絲嚇瘋了

延伸閱讀

曹佑寧有望敲金鐘 呵護王淨認想婚

曹佑寧有望敲金鐘 呵護王淨認想婚
賴佩霞成郭副手 媳婦隋棠、女兒謝沛恩不知情

賴佩霞成郭副手 媳婦隋棠、女兒謝沛恩不知情
宋祖兒傳逃稅620萬美元 電視台封殺 當局喊查

宋祖兒傳逃稅620萬美元 電視台封殺 當局喊查
人氣女星宋祖兒遭檢舉逃稅4500萬 面臨封殺…4大男星叫苦

人氣女星宋祖兒遭檢舉逃稅4500萬 面臨封殺…4大男星叫苦

熱門新聞

章子怡和汪峰結婚8年，恩愛如昔。(取材自微博)

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

2023-09-23 08:32
章小蕙(左)和張柏芝(中)同框，60歲的她很凍齡。(取材自微博)

曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光

2023-09-22 02:15
王源PO出用雞蛋擺成的「24」數字照片，為王俊凱慶生。(取材自微博)

王俊凱迎來24歲生日 王源、易烊千璽這麼祝福他…

2023-09-21 07:00
張柏芝。圖／摘自微博

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

2023-09-17 09:51
鍾麗緹女兒在演唱會上當眾換衣服。(取材自 Instagram)

鍾麗緹女兒玩嗨了 看演唱會當眾更衣 豐滿身材全都露

2023-09-22 20:13
楊冪一身黑仍藏不住好身材。（取材自微博）

楊冪一身黑亮相機場 粉絲讚：包緊緊也很火辣

2023-09-19 21:39

超人氣

更多 >
金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子
亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議
態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要
紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高
未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家