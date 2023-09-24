我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給還是不給？付「愧疚小費」有如被情緒勒索

吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

梁靜茹「燕尾蝶」破音翻車 寫歌的五月天阿信這樣說

記者林士傑／即時報導
梁靜茹日前演唱「燕尾蝶」時明顯破音、氣不足。（取材自臉書）
梁靜茹日前演唱「燕尾蝶」時明顯破音、氣不足。（取材自臉書）

梁靜茹「當我們談論愛情」巡演近來移師中國，日前某場演唱「燕尾蝶」時明顯破音、氣不足，車禍現場流出後驚呆網友，事後她自嘲很想跳河，喊話「下次會更好」。昨晚她在大陸大連開唱，無所畏懼再度演唱「燕尾蝶」，果真找回昔日水準，網讚爆「破繭成蝶」。

梁靜茹上次在副歌時高音唱不上去，粉絲直言「太慘了、像是快斷氣」，但另一派網友則是力挺到底，認為梁靜茹應該是唱到動情，「至少說明是真唱！」影片遭到瘋傳之後，梁靜茹在IG限時動態上解釋：「翻車了，身體還好，很想跳河，下次會更好，補補身子，好好補補身子。」還說：「謝謝關心，加強練習。」

而梁靜茹跟五月天是昔日同門，且跟貝斯手瑪莎傳過緋聞，感情不在話下，身為「燕尾蝶」的詞曲創作者，五月天主唱阿信昨晚開唱時隔空給予鼓勵，表示：「剛剛看到有人開玩笑說要點靜茹的歌，五月天真的很多歌不是很好唱，像我寫的『燕尾蝶』或者是怪獸寫的「親親』，可是靜茹一直以來其實唱得都很棒。」

阿信更說：「那我覺得就是有時候一個歌手在感冒的時候失去了自己的聲音，那種感覺其實真的自己也不開心，最不開心的地方就是會覺得沒有辦法獻出自己最好的一面。」不只替梁靜茹緩頰，阿信也在台上喊話：「我們在這邊希望靜茹趕快感冒痊癒，大家再聽到她像天籟一樣的聲音，希望最美的『燕尾蝶』再度破繭而出。」歷經約1周的休息，梁靜茹昨晚登台演唱「燕尾蝶」時不再破音，以完美表現征服酸民。

五月天阿信隔空替梁靜茹打氣。（取材自臉書）
五月天阿信隔空替梁靜茹打氣。（取材自臉書）

梁靜茹 緋聞

上一則

兒子都5歲了終於辦婚禮 張震嶽席開90桌娶辣妻

延伸閱讀

五月天阿信貼半裸照撩粉 狂揭大學黑歷史

五月天阿信貼半裸照撩粉 狂揭大學黑歷史
唱「燕尾蝶」頻破音 梁靜茹認翻車：想跳河

唱「燕尾蝶」頻破音 梁靜茹認翻車：想跳河
梁靜茹飆唱「燕尾蝶」頻破音、氣不足 網看現場影片震驚：太慘了

梁靜茹飆唱「燕尾蝶」頻破音、氣不足 網看現場影片震驚：太慘了
生病仍邊吸氧邊唱 阿信自責不完美 道歉惹鼻酸

生病仍邊吸氧邊唱 阿信自責不完美 道歉惹鼻酸

熱門新聞

凱蒂荷姆絲的財產雖然不是最傲人，日子過得也不錯。（路透資料照片）

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

2023-09-16 16:32
章小蕙(左)和張柏芝(中)同框，60歲的她很凍齡。(取材自微博)

曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光

2023-09-22 02:15
張柏芝。圖／摘自微博

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

2023-09-17 09:51
王源PO出用雞蛋擺成的「24」數字照片，為王俊凱慶生。(取材自微博)

王俊凱迎來24歲生日 王源、易烊千璽這麼祝福他…

2023-09-21 07:00
章子怡和汪峰結婚8年，恩愛如昔。(取材自微博)

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

2023-09-23 08:32
林更新在「玫瑰故事」被指顏值重回巔峰。（取材自微博）

劉亦菲官宣好消息 曬一排俊男美女

2023-09-16 07:00

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲