梁靜茹「燕尾蝶」破音翻車 寫歌的五月天阿信這樣說

梁靜茹日前演唱「燕尾蝶」時明顯破音、氣不足。（取材自臉書）

梁靜茹 「當我們談論愛情」巡演近來移師中國，日前某場演唱「燕尾蝶」時明顯破音、氣不足，車禍現場流出後驚呆網友，事後她自嘲很想跳河，喊話「下次會更好」。昨晚她在大陸大連開唱，無所畏懼再度演唱「燕尾蝶」，果真找回昔日水準，網讚爆「破繭成蝶」。

梁靜茹上次在副歌時高音唱不上去，粉絲直言「太慘了、像是快斷氣」，但另一派網友則是力挺到底，認為梁靜茹應該是唱到動情，「至少說明是真唱！」影片遭到瘋傳之後，梁靜茹在IG限時動態上解釋：「翻車了，身體還好，很想跳河，下次會更好，補補身子，好好補補身子。」還說：「謝謝關心，加強練習。」

而梁靜茹跟五月天是昔日同門，且跟貝斯手瑪莎傳過緋聞 ，感情不在話下，身為「燕尾蝶」的詞曲創作者，五月天主唱阿信昨晚開唱時隔空給予鼓勵，表示：「剛剛看到有人開玩笑說要點靜茹的歌，五月天真的很多歌不是很好唱，像我寫的『燕尾蝶』或者是怪獸寫的「親親』，可是靜茹一直以來其實唱得都很棒。」