承認還愛周幼婷 藍正龍鬆口復合可能

藍正龍(左起)執導「成功補習班」首映，邀請好友陳柏霖、謝欣穎特別演出。(圖：本報系聯合報讀者提供)

藝人藍正龍自導自演青春喜劇「成功補習班」舉辦首映會，他日前接受李四端訪問，遺憾離婚的感覺超級痛，但依舊愛著前妻周幼婷，被問是否可能復合？他誠懇回應：「不要去給自己未知答案，never say never，未來有很多可能性。」隨後又補充「說太多不太好」，畢竟要尊重對方。

謝欣穎在劇中飾演跨性別 者，笑稱自己講話很凶，「真的覺得有像一位跨性別者」，導演藍正龍誇讚她的聲音很有磁性，樣貌較為中性，「有雌雄同體的感覺」；巫建和的角色要扮女裝，但因為他是運動員 出身，一開始穿女裝時肌肉 會炸開，所以積極減重。

藍正龍拍「成功補習班」壓力不小，他大力推薦這是一部關於「愛」的電影，「教師節快到了，這部電影獻給我的老師陳俊志」，電影改編自他的青春生活，不只是致敬陳俊志，更記錄他與高中好友程翔的深厚友誼。

他笑稱如果電影票房破3000萬台幣，就會釋出兩位男主角的喇舌影片，如果票房破億，更願意與自己的多年好友「程翔」公開接吻，為電影製造更多話題。