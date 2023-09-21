唱「燕尾蝶」頻破音 梁靜茹認翻車：想跳河

梁靜茹坦承唱「燕尾蝶」翻車了，很想跳河。(取材自微博)

歌手梁靜茹 近期在中國舉辦巡演，卻被網友曝光唱「燕尾蝶」副歌時高音唱不上去、氣不足、頻頻破音，影片流出後不少人直呼「像是快斷氣」，不過也有網友評「這說明是真唱」，梁靜茹本尊則承認「翻車了」。

梁靜茹唱紅「勇氣」、「分手快樂」、「可惜不是你」、「崇拜」等歌，歌聲伴人度過不少傷感時刻，有「療癒系天后」之稱，但她最近現場演唱「燕尾蝶」片段曝光，翻車引起熱論。有網友稱畢竟有了年紀，嗓音不比以往，也有人緩頰是「燕尾蝶」太難唱，還有人猜測可能身體不佳，或是還沒開嗓。

去到現場聽演唱會的網友吐露感受，坦言唱「燕尾蝶」時確實沒有放很開，但也沒有網傳影片那麼誇張，且梁靜茹之後越唱越穩。

除了熱議梁靜茹嗓音狀態外，還有人以另外一種觀點看待，認為這顯示她是真唱，更指梁靜茹連間奏「噠啦啦啦啦~」的部分都唱，算是很有誠意了，歌手唱現場偶有意外，歌神歌后也無法保證完美無瑕。

新聞出來後，梁靜茹在Instagram上解釋：「翻車了，身體還好，很想跳河，下次會更好，補補身子，好好補補身子。」也說到：「謝謝關心，加強練習。」也承諾會再加強練習，高EQ回應獲得外界好評。