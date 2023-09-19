新歌談人生、死亡 鳳小岳靠靜坐沉澱自我

鳯小岳演而優則唱，還推出全新創作專輯。（記者李政龍／攝影）

台灣混血男神鳳小岳以專輯「柒」成為歌壇新血，創作內容包羅萬象，從婚姻生活、人生體悟以及生死議題都有。其中「從今以後你自由了」一曲聽感讓人心碎，他坦言失去親人的傷痛不會消逝，像是來不及出生的二寶跟親人離世，然而面對死亡該如何振作，進而轉化成養分，即能更有勇氣走向光明，正是歌詞背後的涵義。

而他外型帥氣，工作邀約不斷且跟老婆Jessie育有一子，可謂人生勝利組，似乎跟挫敗毫無關係？他直呼仍會發生類似狀況，像是試鏡落選，現在就是拚盡全力，剩下的就聽天命。他受長輩影響自幼養成靜坐習慣，正是沉澱自我的方式，至於小時候怎麼坐得住？鳳小岳笑說：「又不是要得道，坐5分鐘、10分鐘就很棒了。」

在他看來，靜坐很能放鬆自我，也沒有多麼特別，「靜坐是我們家人都會做的事情，以前靜坐會被大家覺得很土，後來在西方變成潮流。」

他提到另一首情歌「Soaking in Divine」靈感來自古希臘神話，描述人的原形是兩個人相連在一起，後遭眾神嫉妒而被切開，此後人的一生都在尋找另一半，以求變回完整的存在。

乍聽之下頗為浪漫，該首歌曲也是Jessie的愛歌，那她有享受當男神的老婆嗎？鳳小岳自認家人相處就是一般家庭，還自爆在路上被認出時有特別逃脫方式，若是對方正面迎來，他就會說「看那邊」轉移對方注意力，趁勢跑走，此舉被虧很調皮，他樂得說：「可能沒料到我會出這招，對方事後還會讚美我！」