藍正龍首鬆口離婚「超級痛」 認了分開對周幼婷不公平

藍正龍上「大雲時堂」分享離婚心境。（圖：MOMOTV提供）

藍正龍自編自導自演電影「成功補習班」，他日前接受「大雲時堂」李四端專訪，離婚後的他首度敞開心胸剖析內心世界，坦言離婚讓他感到遺憾、非常傷痛且難過，而他目前感情空白，仍在學習愛這門功課。藍正龍剖析內心，因為從小在家是個照顧者，總希望有個人來照顧自己，坦言自己好像比較需要友情，可以戰勝愛情，他談到任何一種情感都是一種不捨，而且從小敏感且害怕分離。

主持人李四端問藍正龍對情感處理得好嗎？藍正龍答「我只在乎我在乎的人的心情，現在最關心的是兩個小孩以及父母親」。問及太太呢？他坦然說「我離婚了，真正分開就是要給對方空間，至於多或少，我現在還在學，所以對我來說還是痛，到現在我還是滿難過這件事情，在我心裡面還是一個遺憾，一個不捨」。

主持人問「意思是情願離婚不要發生」？藍正龍滿是遺憾「YEAH(是的)」，他分析：「從離婚這件事情，學習到人永遠是一個個體，情感的關係建立在兩個獨立的個體上，我覺得我好像不太成熟，要認清這個事實，但我一直在逃避它，等到我發現，或是了解我自己不應該做的時候我選擇分開。」主持人問：「這樣是否不公平？」藍正龍也坦承「對，不公平」。

如何知道自己學好了感情這門功課？藍正龍笑說，「痛，就是學好了，no pain, no gain(一分耕耘，一分收獲)」。主持人問現在還在痛嗎？藍正龍直言：「FUCKING HURT(超級痛)。」他表示目前工作很忙，平時周幼婷負責照顧小孩，兒子則跟他長得一模一樣，連汗毛都像，而他則想要當小孩的朋友而非父親的角色。他也敞開心胸說，目前感情世界空白，但是他在親情方面是非常豐富的，有很多事情想跟觀眾說，在下一個作品可能會討論親情。