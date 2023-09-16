陽帆愛女脫了「台灣超美星二代」泳裝照流出
陽帆女兒ANGIE安吉忙完首張同名EP「ANGIE安吉」宣傳期，日前到大阪度假，獲得身心放鬆大解放，在泳池邊的泳裝美照也不吝與粉絲分享。
這趟旅遊是給自己的犒賞，安吉說：「我喜歡的生活方式就是要努力工作，也要努力玩，這兩個對我來說都非常的重要。」不過她卻把遊玩行程排太滿，笑說：「我以為這次去大阪的心情會很放鬆，結果發現在那邊的行程好像比我工作的行程還要忙！」不過她仍非常享受這次的度假旅遊，直說：「不用想太多事情，只要忙著管吃喝玩樂！」。
安吉這次在大阪體驗了城市的熱鬧，在大阪車站附近逛遍所有的百貨公司，也去了道頓堀，吃遍當地美食，讓她非常滿足，入住遠離市區的度假飯店，在那裡享受著陽光、沙灘還有三溫暖，讓自己的身心靈認真休息了幾天，讓她直呼：「真的有得到放鬆！」
不過當地的夏天出乎她意料的熱，帶去的外套和長褲根本穿不到，她便順理成章逛街買了短袖、短裙。旅程第3天去環球影城時，安吉一天內把整瓶防曬乳用光，「在太陽底下走的每一秒就是在懷疑人生！一有室內房間，我第一個衝進去！」她笑說第一次去環球影城的心情，竟是：「我怕了。」被天氣太熱打敗。
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