陽帆愛女脫了「台灣超美星二代」泳裝照流出

安吉穿泳裝照分享好身材。（圖：索尼音樂提供）

陽帆女兒ANGIE安吉忙完首張同名EP「ANGIE安吉」宣傳期，日前到大阪度假，獲得身心放鬆大解放，在泳池邊的泳裝美照也不吝與粉絲分享。

這趟旅遊是給自己的犒賞，安吉說：「我喜歡的生活方式就是要努力工作，也要努力玩，這兩個對我來說都非常的重要。」不過她卻把遊玩行程排太滿，笑說：「我以為這次去大阪的心情會很放鬆，結果發現在那邊的行程好像比我工作的行程還要忙！」不過她仍非常享受這次的度假旅遊，直說：「不用想太多事情，只要忙著管吃喝玩樂！」。

安吉這次在大阪體驗了城市的熱鬧，在大阪車站附近逛遍所有的百貨公司，也去了道頓堀，吃遍當地美食，讓她非常滿足，入住遠離市區的度假飯店，在那裡享受著陽光、沙灘還有三溫暖，讓自己的身心靈認真休息了幾天，讓她直呼：「真的有得到放鬆！」